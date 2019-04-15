Виновник гибели роллера в центре Волгограда требует вернуть ему права досрочно





Роман Яковлев - виновник гибели 21-летнего роллера Владислава Иванова в резонансном ДТП в центре Волгограда, добивается возврата водительских прав. Об этом ИА “Высота 102” сегодня рассказала мама погибшего. Напомним, трагедия произошла в октябре 2015 года на пешеходном переходе на Аллее Героев. 22-летний сын тогдашнего топ-менеджера волгоградского филиала “Газпрома” ехал по проспекту Ленина на внедорожнике “Toyota Land Cruiser Prado 150”. Скорость машины составляла 96 км/ч. Машина под управлением Яковлева проскочила на красный свет, сбив на пешеходном переходе Владислава Иванова, пересекавшего дорогу на роликах. От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП. После этого Яковлев скрылся с места аварии, однако через несколько часов он вернулся и сознался в случившемся. Суд приговорил его к 2,5 годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года. Уже в колонии он не раз пытался добиться смягчения наказания. В прошлом году Яковлев вышел на свободу. До конца срока лишения прав ему остался 1 год и 11 месяцев.