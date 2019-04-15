Жительница Волгограда в ссоре пырнула ножом мужа-лентяя





Жительницу Дзержинского района задержали полицейские по подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью своему супругу. Как рассказали сегодня ИА “Высота 102” в УМВД России по Волгограду, в ночь с пятницы на субботу в больницу Дзержинского района доставили 33-летнего мужчину с ножевым ранением. О криминальной травме врачи сразу сообщили в полицию. При проверке оказалось, что волгоградца ранила его 31-летняя жена. Она рассказала полицейским о том, как все произошло. Они с мужем немного выпили, и женщина стала говорить своему спутнику жизни, чтобы он устроился на работу. Ведь до этого женщина, которая работает в офисе одной крупной компании, сама содержала семью. Однако в ответ супруг стал обвинять ее в неверности. По его словам, у себя в офисе она просто ищет себе любовника. Упрек сильно задел женщину, и ее, что называется, “прорвало”. Схватив со стола нож, она ударила им мужа. Известно, что до этого инцидента на семью жалоб не поступало, и она считалась благополучной. Сейчас женщине может грозить до 8 лет лишения свободы.



