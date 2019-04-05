Телеком

«МегаФон» стал лучшей телекоммуникационной компанией для старта карьеры

Телеком 05.04.2019 14:27
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05.04.2019 14:27


«МегаФон» занял первое место в номинации «Лучшая телекоммуникационная компания по мнению студентов с высоким потенциалом» в рейтинге Changellenge>>Best Company Award, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба  оператора.
Лучшими работодателями, по мнению российских студентов, являются крупнейшие компании, занимающие лидирующие позиции в стране и мире. В телекоммуникационной сфере самым привлекательным местом для развития карьеры был назван «МегаФон», занявший первое место в соответствующей номинации ежегодного рейтинга предпочтений молодых специалистов к ведущим работодателям России и мира. 
«Мы стремимся быть привлекательным работодателем для студентов и выпускников, чтобы вместе с молодыми талантливыми сотрудниками разрабатывать востребованные цифровые продукты. Быть признанным работодателем №1– большая честь для нас и подтверждение правильно выбранного пути – стратегии цифрового развития. Объединив амбиции молодых специалистов и возможности крупнейшей технологической компании, вместе мы приближаем общее цифровое будущее», – рассказала Валентина Ватрак, директор по корпоративному развитию и управлению персоналом «МегаФона». 
«Среди сотрудников волгоградского «МегаФона» больше 80% – выпускники местных вузов: Политехнического университета, ВолГУ, ВГСПУ и РАНХиГС. На какую бы позицию ни устраивался выпускник, у него всегда есть возможности для роста. Главное, быть замотивированным на результат, хотеть расти и развиваться», — добавил Кирилл Давыдов, директор Волгоградского отделения «МегаФона».
Рейтинг BestCompanyAward — это ежегодная премия в сфере бренда работодателя, результаты которой подводит образовательная платформа Changellenge. 

Исследование проводится на основе онлайн-опроса молодых специалистов с высоким потенциалом (High Potentials, или HiPo) и показывает, как они относятся к ведущим работодателям России и мира. Рейтинг BestCompanyAward 2019 составлен по результатам исследования с декабря 2018 года по февраль 2019 года и онлайн-опроса студентов и выпускников, получивших диплом не более двух лет назад в 25 российских вузах, включая МГУ, СПбГУ, РЭШ, ИТМО, Казанский федеральный университет, РАНХиГС и другие.

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