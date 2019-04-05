В Волгограде строители нахалтурили при благоустройстве двора





Активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области выявили нарушения, допущенные подрядными организациями при проведении работ по благоустройству двора по улице Коммунальной в Центральном районе областного центра. Их планируется устранить до начала лета, сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении ОНФ.









Ранее в адрес общественников обратились жители домов №6, 8, 10 по улице Коммунальной и домов №21, 23 по улице имени 7-й Гвардейской Дивизии с жалобами на некачественную работу подрядных компаний при ремонте дворовой территории. В частности, горожане указали на сколотые, отбитые и заваленные бордюры, на повсеместно оставленный рабочими строительный мусор, отсутствие освещения в новых световых опорах, на криво установленные и шатающиеся ограждения, отсутствие необходимого количества лавочек.









Была собрана межведомственная комиссия и проведена проверка качества ремонтных работ, выполненных в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».

Жалобы граждан подтвердились. «Двор совершенно не выглядит обновленным и мало отличается от того, каким он был до ремонта. Повсюду навалены строительные поддоны, куски асфальта, камни, штукатурка на большой клумбе в центре двора отвалилась, нет лавочки напротив детской площадки, новые световые опоры установлены частично на пешеходных дорожках, а бетон, который их укрепляет, лежит сверх брусчатки большими комами и мешает нормально ходить. Больше всего нареканий вызывают металлические ограждения – их устанавливали в декабре прямо на снег и на него же заливали цемент, сейчас заборы просто «пошли в пляс», залитый цемент кое-где висит поверх земли, где-то просто развалился, некоторые секции укреплены проволокой и очень сильно шатаются. Такую работу можно назвать откровенной халтурой. Все электрические столбы были установлены еще в декабре, однако до сих пор освещения нет», – рассказал координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Волгоградской области Давид Макян.









По итогам работы комиссии был составлен акт обо всех выявленных нарушениях, получены заверения от подрядчиков об их исправлении в срок до 1 июня.







