В Волгограде строители нахалтурили при благоустройстве двора

Общество 05.04.2019 11:38
5115 13
05.04.2019 11:38
Активисты Общероссийского народного фронта в Волгоградской области выявили нарушения, допущенные подрядными организациями при проведении работ по благоустройству двора по улице Коммунальной в Центральном районе областного центра. Их планируется устранить до начала лета, сообщили ИА «Высота 102» в региональном отделении ОНФ.
Ранее в адрес общественников обратились жители домов №6, 8, 10 по улице Коммунальной и домов №21, 23 по улице имени 7-й Гвардейской Дивизии с жалобами на некачественную работу подрядных компаний при ремонте дворовой территории. В частности, горожане указали на сколотые, отбитые и заваленные бордюры, на повсеместно оставленный рабочими строительный мусор, отсутствие освещения в новых световых опорах, на криво установленные и шатающиеся ограждения, отсутствие необходимого количества лавочек.
Была собрана межведомственная комиссия и проведена проверка качества ремонтных работ, выполненных в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды».
Жалобы граждан подтвердились. «Двор совершенно не выглядит обновленным и мало отличается от того, каким он был до ремонта. Повсюду навалены строительные поддоны, куски асфальта, камни, штукатурка на большой клумбе в центре двора отвалилась, нет лавочки напротив детской площадки, новые световые опоры установлены частично на пешеходных дорожках, а бетон, который их укрепляет, лежит сверх брусчатки большими комами и мешает нормально ходить. Больше всего нареканий вызывают металлические ограждения – их устанавливали в декабре прямо на снег и на него же заливали цемент, сейчас заборы просто «пошли в пляс», залитый цемент кое-где висит поверх земли, где-то просто развалился, некоторые секции укреплены проволокой и очень сильно шатаются. Такую работу можно назвать откровенной халтурой. Все электрические столбы были установлены еще в декабре, однако до сих пор освещения нет», – рассказал координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Волгоградской области Давид Макян.
По итогам работы комиссии был составлен акт обо всех выявленных нарушениях, получены заверения от подрядчиков об их исправлении в срок до 1 июня.
Реклама
Популярное по теме
20.03.2019 20:02
42653 8
30.03.2019 18:46
38551 0
20.03.2019 14:25
25473 27
В Волгограде полицейские выявили два десятка маршрутчиков-нарушителей05.04.2019 14:44
В Волгограде пережившим ужасы жизни в аварийных общежитиях дадут новые квартиры05.04.2019 14:11
Первый в Волгограде фестиваль постной кухни поразил гостей буйством красок и вкуса (ФОТОРЕПОРТАЖ)05.04.2019 13:41
В Волгограде девяти мигрантам-нарушителям купят билеты на родину05.04.2019 11:18
В Мемориальный парк Мамаева кургана в Волгограде «идет» благоустройство05.04.2019 05:11
УФАС уличило комитет сельского хозяйства Волгоградской области в «мутных» конкурсах04.04.2019 17:57
В Волгоградской области прокуратура нашла массу нарушений в работе судебных приставов04.04.2019 16:35
Аудиторы Счетной палаты РФ проверят администрацию Волгоградской области04.04.2019 15:01
Стартовал юбилейный конкурс компании «ЛУКОЙЛ»04.04.2019 14:16
В Волгограде избрали нового ректора опорного вуза региона04.04.2019 13:36
В Волгоградской области проснулись клещи: уже 9 пострадавших04.04.2019 11:13
К «Зелёному Марафону» Сбербанка присоединятся Курск и Элиста04.04.2019 10:38
На трассах Волгоградской области готовятся к нулю и мокрому снегу03.04.2019 21:51
В Волгограде определили дни массовых субботников03.04.2019 15:55
В Волгограде освятили два малых купола собора Александра Невского03.04.2019 13:48
Реклама