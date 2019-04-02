



В Волгоградской области сформировался стойкий природный очаг бешенства, но особенно часто случаи этого заболевания выявляют на территории города Волжского, Ленинского, Среднеахтубинского, Николаевского и Быковского районов. Об этом ИА "Высота 102" сообщили сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Всего в 2018 году было зарегистрировано 32 лабораторно подтверждённых случая бешенства среди диких и домашних животных. Из них 12 случаев выявлено в Волжском, 9 - в Среднеахтубинском районе, 3 - в Ленинском, 3 - в Николаевском и 5 - в Быковском районе.

Больше всего случаев бешенства выявлено у кошек - 14 и собак - 12. Также заболевание диагностировано у одного хомяка, одного енота, одной дикой куницы, двух коров и одной лошади. Январь в 2018 году стал самым пиковым месяцев по заболеваемости бешенством - 19 из 32 случаев.

В целях профилактики заболевания был проведен комплекс специальных мероприятий, в том числе и разъяснительного характера. В результате за три месяца текущего года не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая бешенства среди животных, снизилось количество людей, пострадавших от укусов животных на всех подконтрольных территориях.



