Общество

В Волгоградской области один город и четыре района больше всех страдают от бешенства животных

Общество 02.04.2019 08:55
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02.04.2019 08:55


В Волгоградской области сформировался стойкий природный очаг бешенства, но особенно часто случаи этого заболевания выявляют на территории города Волжского, Ленинского, Среднеахтубинского, Николаевского и Быковского районов. Об этом ИА "Высота 102"  сообщили сегодня в территориальном управлении Роспотребнадзора. 
Всего в 2018 году было зарегистрировано 32 лабораторно подтверждённых случая бешенства среди диких и домашних животных. Из них 12 случаев выявлено в Волжском, 9 - в Среднеахтубинском районе, 3 - в Ленинском, 3 - в Николаевском и 5 - в Быковском районе.
Больше всего случаев бешенства выявлено у кошек - 14 и собак - 12. Также заболевание диагностировано у одного хомяка, одного енота, одной дикой куницы, двух коров и одной лошади. Январь в 2018 году стал самым пиковым месяцев по заболеваемости бешенством - 19 из 32 случаев.
В целях профилактики заболевания был проведен комплекс специальных мероприятий, в том числе и разъяснительного характера. В результате за три месяца текущего года не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая бешенства среди животных, снизилось количество людей, пострадавших от укусов животных на всех подконтрольных территориях.

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