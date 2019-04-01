Происшествия

В Волгограде подросток выпал из окна многоэтажки

Происшествия 01.04.2019 21:44
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01.04.2019 21:44


Сегодня вечером ЧП случилось в Дзержинском районе Волгограда. Как стало известно  ИА “Высота 102”, по предварительным данным, около девяти часов из окна дома №54 по улице Землячки выпал подросток 16-17 лет.  По сообщениям очевидцев, к моменту приезда “скорой помощи” он был еще жив. Источник в правоохранительных органах подтвердил факт падения с высоты, но детали пока уточняются. Рассматривается, в том числе, и версия с несчастным случаем.
По данным экстренных служб региона 16-летний  парень выпал с 9 этажа. В крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в БСМП №25. Врачи диагностировали у него политравму.

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