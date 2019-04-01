В Волгограде подросток выпал из окна многоэтажки





По данным экстренных служб региона 16-летний парень выпал с 9 этажа. В крайне тяжелом состоянии его госпитализировали в БСМП №25. Врачи диагностировали у него политравму.

Сегодня вечером ЧП случилось в Дзержинском районе Волгограда. Как стало известно ИА “Высота 102”, по предварительным данным, около девяти часов из окна дома №54 по улице Землячки выпал подросток 16-17 лет. По сообщениям очевидцев, к моменту приезда “скорой помощи” он был еще жив. Источник в правоохранительных органах подтвердил факт падения с высоты, но детали пока уточняются. Рассматривается, в том числе, и версия с несчастным случаем.