«Ростелеком» вместе с нефтяниками запустил «Умные скважины»





«Ростелеком» совместно с «ЛУКОЙЛом» презентовал пилотный проект по дистанционному мониторингу и управлению нефтегазовым оборудованием. Разработка в области цифровых технологий была реализована на Аспинском месторождении в Пермском крае, сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба всероссийского оператора.

Компания «Ростелеком» уже несколько лет внедряет под ключ технологии промышленного интернета (IIoT) для нефтегазового рынка: от каналов связи до платформенных решений. Проект «Умная скважина» был разработан специально для ресурсодобывающих предприятий. Для реализации проекта по цифровизации скважин используется полностью отечественное оборудование.

О том, как работает умная скважина, рассказывает вице-президент ПАО «Ростелеком» — директор макрорегионального филиала «Урал»Сергей Гусев: «В центре управления создается цифровой дубль скважины, который фиксирует заданные параметры объекта (давление, температуру, загазованность) и позволяет оператору управлять скважиной на расстоянии.

При необходимости более точных измерений, количество параметров скважины или трубопровода можно увеличить до десятков, также можно выставить посекундную частоту сбора данных.

Благодаря автоматизации процессов и контролю за удаленными объектами управляющий персонал в любой момент может увидеть, что происходит на объекте, отреагировать на нештатную ситуацию и спрогнозировать, как изменятся результаты».





По словам представителя президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае Олега Третьякова, цифровая трансформация месторождений позволяет снизить себестоимость добычи нефти, оптимизировать процессы получения данных, повысить эффективность и безопасность производства».



