Дорогу на Волжской ГЭС будут ремонтировать и ночью

Общество 26.03.2019 13:33
5891 10
26.03.2019 13:33
Часть работ по ремонту дорожного полотна на Волжской ГЭС будут проводить в ночное время. Об этом, как сообщили ИА "Высота 102" в обладминистрации, заявил сегодня подрядчик в ходе инспекционной поездки губернатора на этот объект.
В настоящее время уже отфрезеровано дорожное полотно, демонтируется защитный слой бетона и покрытие тротуаров. Движение на мостовом комплексе ГЭС частично сузили. "Нужно выставить дополнительные информационные табло, извиниться за неудобства перед жителями, — сказал глава региона Андрей Бочаров. — Но без такого неудобства мы не сможем провести ремонтные работы. Перед нами стоит сложная, но выполнимая задача: в течение трех лет мы получим практически новый объект".
Напомним, комплекс работ рассчитан на три года, их общая стоимость составит 600 миллионов рублей. В 2019-м на восстановление объекта направят 125 миллионов — ремонт выполнят на самых пострадавших пролетах. К ремонту дороги на Волжской ГЭС приступили с прошлого понедельника, 18 марта. Водителей просят быть внимательными на участке дорожного ремонта, соблюдать скоростной режим, а также заранее продумывать свой маршрут — открыто движение по новому мосту через Ахтубу.
Как уже сообщало информагентство, подрядчик – компания "Рисна", которая занимается строительством и ремонтом мостов по всей России, должна закончить первый этап к осени этого года. Модернизация мостового перехода проходит в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", финансируются работы из бюджета города Волжского, областной казны и бюджета федерального центра.
Реклама
Популярное по теме
20.03.2019 20:02
41513 8
20.03.2019 14:25
24787 27
11.03.2019 14:43
32772 61
В Волгограде наградили героев «Народного Дозора»26.03.2019 14:40
В Волгограде автомобилисты и мэрия нашли понимание в вопросе уборки центра26.03.2019 13:10
«До Якутии далеко»: Волгоградской области дали денег на расселение аварийных домов26.03.2019 12:51
В Волгограде должностное лицо облкомприроды оштрафовали за «утечку» персональных данных26.03.2019 12:30
В центре Волгограда с улицы Советской за сутки эвакуировали 20 машин26.03.2019 09:50
В Волгограде оштрафован подпольный автобусный парк25.03.2019 20:57
Туман и мокрый снег испортят водителям завтрашний день в Волгоградской области25.03.2019 17:06
В Волгограде врач частной клиники лечила пациентов бесплатно25.03.2019 16:56
За суперяму трехлетней давности расплатится бюджет Волгограда25.03.2019 16:32
В центре Волгограда свыше 10 тысяч розовых кустов готовят к цветению25.03.2019 16:20
В Городище Волгоградской области после озеленения недосчитались роз, деревьев и газона25.03.2019 15:26
В Волгограде заблокировали 42 сайта ростовщиков25.03.2019 15:25
Депутаты поспорят с прокуратурой об архитектурном облике Волгограда25.03.2019 13:30
Жириновский поблагодарил полицию за раскрытие дела о вандализме в отношении офиса ЛДПР в Волгограде25.03.2019 12:00
В Волгограде на улице Советской эвакуаторы не щадят дорогие иномарки25.03.2019 11:10
Реклама