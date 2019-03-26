Дорогу на Волжской ГЭС будут ремонтировать и ночью





Часть работ по ремонту дорожного полотна на Волжской ГЭС будут проводить в ночное время. Об этом, как сообщили ИА "Высота 102" в обладминистрации, заявил сегодня подрядчик в ходе инспекционной поездки губернатора на этот объект.

В настоящее время уже отфрезеровано дорожное полотно, демонтируется защитный слой бетона и покрытие тротуаров. Движение на мостовом комплексе ГЭС частично сузили. "Нужно выставить дополнительные информационные табло, извиниться за неудобства перед жителями, — сказал глава региона Андрей Бочаров. — Но без такого неудобства мы не сможем провести ремонтные работы. Перед нами стоит сложная, но выполнимая задача: в течение трех лет мы получим практически новый объект".

Напомним, комплекс работ рассчитан на три года, их общая стоимость составит 600 миллионов рублей. В 2019-м на восстановление объекта направят 125 миллионов — ремонт выполнят на самых пострадавших пролетах. К ремонту дороги на Волжской ГЭС приступили с прошлого понедельника, 18 марта. Водителей просят быть внимательными на участке дорожного ремонта, соблюдать скоростной режим, а также заранее продумывать свой маршрут — открыто движение по новому мосту через Ахтубу.

Как уже сообщало информагентство, подрядчик – компания "Рисна", которая занимается строительством и ремонтом мостов по всей России, должна закончить первый этап к осени этого года. Модернизация мостового перехода проходит в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", финансируются работы из бюджета города Волжского, областной казны и бюджета федерального центра.



