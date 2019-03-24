«Браво, Артист!»: актера Петра Зайченко проводили в последний путь (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество 24.03.2019 15:33
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24.03.2019 15:33
Сегодня в Волгограде простились с известным актером Петром Зайченко. Он скончался на 76-м году жизни в волгоградской больнице, куда его в феврале госпитализировали с инфарктом. Проститься с актером пришла вся театральная и творческая элита Волгограда, представители администрации города и области, бывшие и действующие депутаты, простые горожане. Поклонники таланта Петра Зайченко выразили соболезнования его родным, сказали много теплых слов в адрес актера. Похоронили Петра Зайченко на Центральном кладбище Волгограда.
О том, как прощались с известным актером театра и кино – в фоторепортаже «Высоты 102».
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