«Браво, Артист!»: актера Петра Зайченко проводили в последний путь (ФОТОРЕПОРТАЖ)





Сегодня в Волгограде простились с известным актером Петром Зайченко. Он скончался на 76-м году жизни в волгоградской больнице, куда его в феврале госпитализировали с инфарктом. Проститься с актером пришла вся театральная и творческая элита Волгограда, представители администрации города и области, бывшие и действующие депутаты, простые горожане. Поклонники таланта Петра Зайченко выразили соболезнования его родным, сказали много теплых слов в адрес актера. Похоронили Петра Зайченко на Центральном кладбище Волгограда.

О том, как прощались с известным актером театра и кино – в фоторепортаже «Высоты 102».































