Происшествия

Рецидивист в Волгоградской области шел на «дело» по льду водохранилища

Происшествия 22.03.2019 15:19
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22.03.2019 15:19


Свыше 10 километров по льду Волгоградского водохранилища прошел 42-летний ранее судимый житель Дубовского района, чтобы совершить кражу в магазине соседнего поселка. Об этом ИА "Высота 102" рассказали в региональном главке МВД. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы. Следователи отдела МВД России по Быковскому району окончили расследование и передали дело в  суд.
Установлено, что 5 февраля текущего года он дошел до поселка Приморский Быковского района. С помощью лома и топора, рецидивист разрушил часть задней стены магазина и проник в подсобное помещение торговой точки. Из кассы магазина он похитил 5 тысяч рублей, табачные изделия, спиртное и продукты на общую сумму свыше 68 тысяч рублей. Погрузив похищенное на санки, мужчина отправился обратно. Однако из-за тумана он заблудился, так и не добравшись до дома, а утром был задержан сотрудниками полиции. В содеянном мужчина сознался. Похищенные товары были изъяты и возвращены владельцу магазина.
  

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