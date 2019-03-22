Рецидивист в Волгоградской области шел на «дело» по льду водохранилища





Свыше 10 километров по льду Волгоградского водохранилища прошел 42-летний ранее судимый житель Дубовского района, чтобы совершить кражу в магазине соседнего поселка. Об этом ИА "Высота 102" рассказали в региональном главке МВД. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы. Следователи отдела МВД России по Быковскому району окончили расследование и передали дело в суд.

Установлено, что 5 февраля текущего года он дошел до поселка Приморский Быковского района. С помощью лома и топора, рецидивист разрушил часть задней стены магазина и проник в подсобное помещение торговой точки. Из кассы магазина он похитил 5 тысяч рублей, табачные изделия, спиртное и продукты на общую сумму свыше 68 тысяч рублей. Погрузив похищенное на санки, мужчина отправился обратно. Однако из-за тумана он заблудился, так и не добравшись до дома, а утром был задержан сотрудниками полиции. В содеянном мужчина сознался. Похищенные товары были изъяты и возвращены владельцу магазина.



