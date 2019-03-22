Происшествия

На юге Волгограда на остановке насмерть задавили пенсионерку

Происшествия 21.03.2019 21:14
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21.03.2019 21:14


Сегодня вечером в Красноармейском районе пожилая женщина погибла под колесами автомобиля. Как сообщили ИА “Высота 102” в экстренных службах региона, по предварительным данным, трагедия произошла около восьми вечера на улице Довженко. 70-летняя волгоградка стояла на остановке общественного транспорта, когда на неё наехал легковой автомобиль. От полученных травм женщина сразу скончалась. Прибывшие на место ЧП медики диагностировали политравму, несовместимую с жизнью. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

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