Происшествия 21.03.2019 09:52
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21.03.2019 09:52
Всех своих сбережений лишился пожилой житель Тракторозаводского района Волгограда, поверивший грустной истории, которую ему рассказала мошенница. Как сообщили ИА “Высота 102” в УМВД по г. Волгограду, на улице к 85-летнему пенсионеру подошла женщина. Она попросила у него денег на лечение своего якобы тяжелобольного ребенка. Она посетовала, что осталась без всякой помощи и поддержки. Растроганный этой историей мужчина привел ее к себе домой и отдал 385 тысяч рублей.
И лишь когда просительница ушла, пожилой мужчина стал сомневаться в правдивости рассказанной истории и обратился в полицию.
Приметы злоумышленницы: женщина славянской внешности, на вид 30 – 45 лет, рост 170 см., одета в серое пальто, серую шапку.
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