



Более 1,2 миллиона рублей выделено из резервного фонда администрации Волгоградской области сельскому поселению в Еланском районе на восстановление поврежденного водозабора. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на постановление, подписанное главой региона.

Согласно документу, деньги выделяются бюджету Морецкого сельского поселения на финансирование мероприятий для частичного покрытия расходов на проведение аварийно-восстановительных работ на водозаборной скважине в хуторе Хвощинка. В начале января текущего года в Морецком сельском поселении был объявлен режим ЧС из-за аварии на водозаборе. Скважина, пробуренная еще в 70-х годах, забилась песком, вышло из строя оборудование. Без воды остались 220 человек, проживающих в хуторе. Пока проводились аварийно-восстановительные работы, в населенный пункт был организован подвоз воды. Сейчас водоснабжение хутора Хвощинка восстановлено, режим ЧС отменен.



