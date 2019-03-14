



Подвальное помещение в доме №14а по улице Советской в Волгограде, в котором долгое время располагается караоке-клуб "Лабиринт", собственнику все же придется привести в первоначальное состояние. Как сообщает ИА "Высота 102", ООО "Сикрис", которое владеет подвалом, не удалось обжаловать решение арбитражного суда Волгоградской области в апелляционной и кассационной инстанциях. Заявитель пропустил срок, предусмотренный на подачу апелляционной жалобы, а затем попытался оспорить отказ в кассационной инстанции в Казани. Однако арбитражный суд Поволжского округа оставил определение Двенадцатого апелляционного суда без изменения, а кассационную жалобу без удовлетворения. Постановление вступило в законную силу.

Как ранее сообщала "Высота 102", с требованием о возвращении подвалу первоначального вида в соответствии с техническим паспортом до внесения изменений, по состоянию на 01.02.2008, обратилась администрация Центрального района. В материалах дела отмечается, что подвальное помещение площадью 157,4 кв.метра расположено в доме, который является памятником архитектуры и градостроительства.





Согласно решению арбитражного суда Волгоградской области, собственнику за свой счет предстоит восстановить несущие конструкции многоквартирного жилого дома №14а по ул.Советская с заложением самовольно произведенных дверных проемов в ограждающей стене жилого дома, снести самовольно возведенные пристройки. В частности, необходимо демонтировать капитальную пристройку входной группы площадью 12 кв. метров, лестницу для спуска в помещение караоке-клуба, а также примыкающую со стороны двора к фасаду здания пристройку площадью 23,4 кв.метра и еще одну лестницу.

Суд установил, что по адресу ул.Советская, 14а была произведена реконструкция встроенного нежилого помещения подвального этажа с возведением капитальных пристроек без получения разрешительных документов, предусмотренных ст. 51 Градостроительного кодекса РФ и ст. 45 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

Многоквартирный дом, расположенный по адресу г.Волгоград, ул.Советская, д. 14а, входит в состав "Комплекс застройки ул.Советская" и является памятником архитектуры и градостроительства. Квартал расположен на территории объекта культурного наследия регионального значения "Комплекс застройки ул. Советской, 1950-е гг.".



