Общество

Безопасность - это не работа, это образ жизни!

Общество 13.03.2019 14:45
157 0
13.03.2019 14:45


День безопасности на производстве прошел накануне  в филиале компании AB InBev Efes в г. Волжский. Как сообщили ИА "Высота 102" на предприятии, мероприятия подобного масштаба показывают серьезное отношение компании к вопросам охраны труда, а именно: создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте и формирование сознательного отношения к собственной безопасности у сотрудников.
Основная цель  «Дня Безопасности 2019»  – продвижение безопасного поведения  на рабочем месте, на дорогах и дома, именно поэтому спикерами мероприятия стали представители  различных ведомств, являющиеся специалистами по безопасности в данных направлениях: Всероссийское добровольное пожарное общество; УГИБДД РФ по городу Волжскому и учебный центр «Дом науки и техники».

«Первая помощь — это комплекс срочных мер, направленных на спасение жизни человека. Несчастный случай, резкий приступ заболевания, ожог — в этих и других чрезвычайных ситуациях необходима грамотная первая помощь. Каждый из вас просто обязан знать правила оказания первой доврачебной медицинской помощи и уметь применять эти знания на практике», - призвал участников мероприятия преподаватель учебного центра «Дом науки и техники» Владимир Петрович Гуков. 
На предприятии отмечают, что сотрудники филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский  регулярно проходят обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организации, промышленной безопасности опасных производственных объектов и действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

«Соблюдение элементарных мер безопасного вождения не просто позволит избежать аварий на дорогах, но и сохранить человеческие жизни. Я в очередной раз обращаю внимание водителей транспортных средств на необходимость строгого соблюдения требований правил дорожного движения. Помните о важности положительного примера в соблюдении правил дорожной безопасности!», – комментирует мероприятие старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД РФ по городу Волжскому Алексей Клинков.
Для обеспечения безопасности в 2019 году компания начала использовать систему спутникового мониторинга на своих корпоративных автомобилях. Это позволит поощрять сотрудников, которые ответственно подходят к своей роли водителя и демонстрируют положительный пример в работе.

Также в  ходе «Дня безопасности 2019» проводился мониторинг условий труда с целью обеспечения максимальной безопасности сотрудников на предприятии, а в подразделениях прошли семинары, презентации инноваций, занятия по несчастных случаев на производстве. 
По окончанию теоретической части сотрудники подразделений перешли к практическим занятиям – отработке действий в чрезвычайных ситуациях, эвакуации персонала, ликвидации  пожара  и оказанию первой  доврачебной  помощи. В мероприятии было задействовано более 120 сотрудников завода.
«Наша компания стремится делать каждый день безопасным. Именно поэтому на нашем предприятии применяются современные стандарты в сфере  охраны труда. Наши драйверы успеха – это: безопасность на работе, безопасность на дорогах и безопасность дома!»,- отметил исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский  Игорь Гайдым.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

СПА-салон дома. Проконсультируйтесь со специалистом.

Сдаем или продаем базу строительных материалов. 8-917-840-81-41

Удаление новообразований кожи с гистологией
Популярное по теме
Жительница Волгограда попросила президента защитить ее от "беспредела" газовиков
13.02.2019 15:41
29986 4
«Ваш номер 463»: в Волгоградской области инвалид-афганец почти 20 лет мыкается по съемным углам
16.02.2019 09:39
31542 9
«Не верьте депутатам и телевизору»: волгоградцев убеждают в законности частных «фотоловушек» на дорогах
11.03.2019 14:43
29143 61
Общество
13.03.2019 15:09
Общество 13.03.2019 15:09
228 3 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 18:18
Общество 12.03.2019 18:18
5059 3 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 18:13
Общество 12.03.2019 18:13
6123 8 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 17:57
Общество 12.03.2019 17:57
2640 3 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 17:37
Общество 12.03.2019 17:37
3198 1 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 16:36
Общество 12.03.2019 16:36
1040 1 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 16:29
Общество 12.03.2019 16:29
4753 6 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 15:18
Общество 12.03.2019 15:18
9805 9 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 13:56
Общество 12.03.2019 13:56
5776 10 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 12:20
Общество 12.03.2019 12:20
864 11 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 12:19
Общество 12.03.2019 12:19
7812 20 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 11:53
Общество 12.03.2019 11:53
773 7 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 11:02
Общество 12.03.2019 11:02
16795 19 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 10:30
Общество 12.03.2019 10:30
8146 20 Обсудить

0
Далее
Общество
12.03.2019 09:58
Общество 12.03.2019 09:58
3354 5 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

15:09
Жителям Волгоградской области выдают справки «предпенсионеров»Смотреть фотографии
14:45
Безопасность - это не работа, это образ жизни!Смотреть фотографии
14:40
В Волгоградской области лечатся от СПИДа более 6 тысяч человекСмотреть фотографии
14:03
Сбербанк запустил всероссийскую акцию с «Пятёрочкой»Смотреть фотографии
14:01
В Волгограде “неторопливый” вор унес деньги сотрудников ломбарда (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
13:22
«Управление отходами-Волгоград» призвали помочь в борьбе со свалками в Волго-Ахтубинской поймеСмотреть фотографии
13:21
Инвестиции в развитие: подземный парк рудника Гремячинского ГОКа пополнился новой техникойСмотреть фотографии
13:06
Волгоградские единороссы указали "на выход" оскандалившемуся однопартийцу Гасану Набиеву (ВИДЕО) Смотреть фотографииCмотреть видео
12:05
В Волгограде задержали молодых наркоторговцев из Средней АзииСмотреть фотографии
12:02
Реки Волгоградской области частично освободились от льдаСмотреть фотографии
11:29
Охранной службе волгоградского «КАУСТИКа» – 55 лет!Смотреть фотографии
11:23
Депутатов Волгоградской облдумы обязали честно отчитаться за свои доходы перед избирателямиСмотреть фотографии
10:52
В Волжском задержали пьяного бомжа с боевой гранатойСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде школьника сбила иномаркаСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде у бизнесмена арестовали три дорогих автомобиляСмотреть фотографии
09:23
На пожаре в Волгограде спасли ребенка и взрослогоСмотреть фотографии
22:03
Неубедительно оправдался: депутата Волгоградской облдумы Набиева исключат из «Единой России»Смотреть фотографииCмотреть видео
21:03
«Высота 102 ТВ»: бизнес Волгограда восстал против мусорного регоператораСмотреть фотографииCмотреть видео
18:18
Дождь, снег, туман: в Волгоградскую область возвращается зимаСмотреть фотографии
18:13
В Волгограде мусорному регоператору запретили навязывать кабальные условия бизнесуСмотреть фотографии
17:57
Пенсионер умер на остановке маршрутки на севере ВолгоградаСмотреть фотографии
17:37
В Волгограде в аварийном доме затопило квартиры на пяти этажахСмотреть фотографии
16:52
Экс-сотрудник волгоградской колонии продавал заключенным выходныеСмотреть фотографии
16:30
На севере Волгоградской области посевам озимых угрожают сугробыСмотреть фотографии
16:29
На улице Ангарской в Волгограде снесут крытый рынокСмотреть фотографии
15:18
«Красное и черное»: госпредприятие Волгоградской области заказало иномарку с тюнингом Смотреть фотографии
15:18
В Волгограде пьяный мужчина угрожал застрелить жену из арбалетаСмотреть фотографии
13:56
В Волгоградской области взрывают лед на реках перед половодьемСмотреть фотографии
12:37
Сады Придонья и МГУ спасли 190 деревьевСмотреть фотографии
12:19
Генеральная уборка на острове Сарпинский в Волгограде снова отменяетсяСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 