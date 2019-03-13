Безопасность - это не работа, это образ жизни!





День безопасности на производстве прошел накануне в филиале компании AB InBev Efes в г. Волжский. Как сообщили ИА "Высота 102" на предприятии, мероприятия подобного масштаба показывают серьезное отношение компании к вопросам охраны труда, а именно: создание безопасных условий труда на каждом рабочем месте и формирование сознательного отношения к собственной безопасности у сотрудников.

Основная цель «Дня Безопасности 2019» – продвижение безопасного поведения на рабочем месте, на дорогах и дома, именно поэтому спикерами мероприятия стали представители различных ведомств, являющиеся специалистами по безопасности в данных направлениях: Всероссийское добровольное пожарное общество; УГИБДД РФ по городу Волжскому и учебный центр «Дом науки и техники».





«Первая помощь — это комплекс срочных мер, направленных на спасение жизни человека. Несчастный случай, резкий приступ заболевания, ожог — в этих и других чрезвычайных ситуациях необходима грамотная первая помощь. Каждый из вас просто обязан знать правила оказания первой доврачебной медицинской помощи и уметь применять эти знания на практике», - призвал участников мероприятия преподаватель учебного центра «Дом науки и техники» Владимир Петрович Гуков.

На предприятии отмечают, что сотрудники филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский регулярно проходят обучение по охране труда и проверке знаний требований охраны труда работников организации, промышленной безопасности опасных производственных объектов и действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.





«Соблюдение элементарных мер безопасного вождения не просто позволит избежать аварий на дорогах, но и сохранить человеческие жизни. Я в очередной раз обращаю внимание водителей транспортных средств на необходимость строгого соблюдения требований правил дорожного движения. Помните о важности положительного примера в соблюдении правил дорожной безопасности!», – комментирует мероприятие старший инспектор отдела пропаганды УГИБДД РФ по городу Волжскому Алексей Клинков.

Для обеспечения безопасности в 2019 году компания начала использовать систему спутникового мониторинга на своих корпоративных автомобилях. Это позволит поощрять сотрудников, которые ответственно подходят к своей роли водителя и демонстрируют положительный пример в работе.





Также в ходе «Дня безопасности 2019» проводился мониторинг условий труда с целью обеспечения максимальной безопасности сотрудников на предприятии, а в подразделениях прошли семинары, презентации инноваций, занятия по несчастных случаев на производстве.

По окончанию теоретической части сотрудники подразделений перешли к практическим занятиям – отработке действий в чрезвычайных ситуациях, эвакуации персонала, ликвидации пожара и оказанию первой доврачебной помощи. В мероприятии было задействовано более 120 сотрудников завода.

«Наша компания стремится делать каждый день безопасным. Именно поэтому на нашем предприятии применяются современные стандарты в сфере охраны труда. Наши драйверы успеха – это: безопасность на работе, безопасность на дорогах и безопасность дома!»,- отметил исполнительный директор филиала компании AB InBev Efes в г. Волжский Игорь Гайдым.



