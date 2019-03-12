Общество 12.03.2019 15:18
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12.03.2019 15:18
Почти 1,7 миллиона рублей потратит ГУП «Волгоградское областное сельскохозяйственное предприятие «Заря», где занимаются выращиванием овощей, на приобретение иномарки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, размещено извещение о запросе котировок. Предприятие покупает авто марки «Киа Оптима» или эквивалент. Руководству «Зари» понадобился автомобиль белого перламутрового цвета, седан, с подогревом передних и задних сидений, вентиляцией передних сидений, круиз-контролем, аудиосистемой, системой предупреждения об экстренном торможении, экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС, раздельным климат-контролем с функцией ионизации воздуха и т.д. Однако помимо традиционных требований в техническом задании содержатся и другие. Так, в автомобиле должны быть спортивная решетка радиатора, спортивные бамперы (передний и задний), затемнённые светодиодные задние фонари, передние тормозные суппорты красного цвета, спортивное рулевое колесо, сидения с комбинированным сочетанием кожи красного и черного цвета, модульная автомобильная сигнализация с автозапуском, алюминиевые накладки на педали. То есть то, что автолюбители называют тюнингом.
Напомним, недавно разразился скандал, связанный с покупкой администрацией города Урюпинска "Тойоты Камри" более чем за 1,8 миллиона рублей. Несмотря на внесенное прокуратурой представление в связи с выявленными нарушениями в организации аукциона и требование их устранить, мэрия столицы российской провинции не отказалась от автомобиля.
Фото сайта ГУП "ВОСП "Заря".
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