Общество 06.03.2019 21:37
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06.03.2019 21:37
Сегодня в активную фазу вошли работы по установке в центре Волгограда 13-метровой Масленицы. Как сообщает ИА «Высота 102», при помощи крана рабочие водрузили на каркас голову, туловище и руки чучела. Хотя назвать миловидную особу чучелом сотрудники МБУ «Северное» явно не решались. С особой деликатностью и заботой они поставили на место пышную грудь русской красавицы, набитой соломой. Завтра работы по установке фигуры продолжатся.
Напомним, к монтажу сложной конструкции в пойме реки Царица сотрудники муниципального предприятия приступили в последних числах февраля. Процесс создания беспрецедентно высокого чучела оказался непростым, поскольку это довольно сложное инженерное сооружение. Нужно было предусмотреть, как будет компенсироваться ветровая нагрузка, продумать какой должна быть толщина сечения бруса, составить и согласовать чертеж. После того как были изготовлены элементы конструкции, их начали монтировать уже на месте.
В последний день Масленицы, 10 марта, по старинной традиции чучело торжественно сожгут. Считается, что огонь сжигает все зимние печали и освобождает место для весны.
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