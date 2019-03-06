В Волгограде ищут вора-домушника с уловом из коммуналки

Расследования 06.03.2019 13:11
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06.03.2019 13:11
Подозреваемого в квартирной краже разыскивают сыщики Тракторозаводского района города. Как сообщили ИА “Высота 102” в УМВД России по городу Волгограду, по данным следствия, 44-летний Дмитрий Васильевич Селявкин похитил из комнаты своей соседки по коммунальной квартире 40 тысяч рублей. В ее жилище он проник, выбив дверь.
Приметы разыскиваемого: рост 165-170 см., худощавого телосложения, был одет в темную одежду.
Всем, кому известно о его местонахождении, полиция просит сообщить по телефону (8442) 74-07-71 или 02.
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