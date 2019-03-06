Общество

«Можно, если очень хочется?»: власти Урюпинска не отказались от покупки иномарки

Общество 06.03.2019 13:22
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06.03.2019 13:22


Власти Урюпинска пока не отреагировали на представление прокурора об устранении выявленных нарушений при проведении аукциона на приобретение иномарки. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, накануне были подведены итоги аукциона, по итогам которого определен победитель – компания, которая готова предоставить желаемый автомобиль для чиновников городского округа по цене 1 миллион 840 тысяч рублей. Итоги аукциона были подведены накануне, 5 марта, а 4 марта, помимо представления прокурора в адрес главы администрации городского округа, было вынесено предостережение и директору МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба», заказчику аукциона, о недопустимости нарушений законодательства. Материалы надзорной проверки направлены и в УФАС по Волгоградской области для решения вопроса о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства. 
Напомним, чиновники городского округа пожелали приобрести за счет дефицитного бюджета дорогую иномарку – автомобиль, начальная стоимость которого была оценена в 1 миллион 926 тысяч рублей.  Урюпинской межрайонной прокуратурой в действиях заказчика и администрации городского округа выявлены нарушения требований бюджетного законодательства, законодательства о контрактной системе в сфере закупок и защите конкуренции.
Так, 26 января 2019 года директором МКУ "ХЭС" в адрес 5 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность по продаже транспортных средств, направлены запросы о предоставлении ценовой информации именно в отношении автомобиля марки "Toyota Camry VII". Мало того, как выяснилось, чиновники и не очень «шифровались», назвав файл технического задания в документации «камри». 
Изучение технического задания аукционной документации свидетельствует о намерении заказчика приобрести автомобиль именно конкретной марки и не предполагает возможность замены его каким-либо эквивалентом, считают в надзорном органе.
"Намерение приобрести транспортное средство указанного типа при наличии ряда не исполненных социальных обязательств перед населением и долговой нагрузке по кредиту на 9,5 млн рублей, взятому для покрытия дефицита местного бюджета, свидетельствуют о неэффективном использовании бюджетных средств городского округа", - сообщали в прокуратуре.
Однако, как выяснилось, прокурорское представление не стало препятствием для урюпинских чиновников, которые, по идее, должны были отменить закупку. 

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