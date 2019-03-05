Жителей частного сектора в Волгограде избавили от соседства с крысами









Вот так стало.

Волгоградские активисты регионального отделения ОНФ добились ликвидации крупной свалки в частном секторе Краснооктябрьского района. Как сообщили ИА «Высота 102» в организации, сигнал о свалке в районе дома №8 по улице Летной поступил от жителей на интерактивную карту проекта ОНФ «Генеральная уборка» летом 2017 года. Тогда жители частного сектора жаловались, что вывоз мусора из единственного контейнера происходит настолько нерегулярно, что в радиусе 10 м вокруг него образовались огромные навалы бытового и строительного мусора, опиленных веток и деревьев. Дошло до того, что местные жители стали замечать там крыс. На обращение активистов ОНФ в адрес районной администрации с просьбой принять меры по устранению свалки был получен ответ, что на момент проведенной ими проверки мусорный бак не был переполнен, а вокруг валялась только обрезь от плодовых деревьев. Однако местные жители продолжали жаловаться на то, что мусор так и не вывозится полностью, а скопившийся сухостой лежит уже вплотную к домам и создает угрозу возгорания.













Так было еще недавно.

Чиновники районной администрации отчитались, что ими был оштрафован местный ТОС и привлечен к административной ответственности перевозчик отходов с формулировкой «за не проведение мероприятий, направленных на благоустройство подведомственной территории для обеспечения санитарного благополучия населения». По рассказам граждан, проживающих на улице Летной, свалка периодически просто сгребалась техникой подальше от контейнерной площадки. Обращение активистов ОНФ в районную прокуратуру привело к тому, что факт наличия свалки ею был признан и направлено представление на устранение свалки в адрес главы администрации района.

«В официальной переписке с органами власти мы фактически столкнулись с хождением по кругу, который замыкался на районной администрации как органе, ответственном за проведение работ по благоустройству. Однако там от своих обязанностей всячески устранялись, предпочитая оштрафовать кого-то, но не решить проблему. Только после нашего обращения в адрес регионального оператора по обращению ТКО данная свалка была ликвидирована полностью. Ее объем накопления составил 80 куб. м, что равноценно восьми КамАЗам. Для вывоза понадобилось задействовать пять единиц специальной техники – четыре КамАЗа и один трактор-погрузчик. Параллельно силами регоператора была зачищена еще одна крупная свалка по этой же улице, накопившаяся в районе домов №44, 46, объем которой составлял порядка 60 куб. м», – подытожила активист регионального отделения ОНФ в Волгоградской области Алина Пешикова.













А так было летом.