Общество

Регоператор Волгоградской области согласился с наказанием за мусорный коллапс

Общество 02.03.2019 12:22
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02.03.2019 12:22


Неожиданный поворот случился в судебном споре, инициированном ООО «Управление отходами-Волгоград». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документы арбитражного суда Волгоградской области, компания регоператора отказалась от исков к госжилинспекции Волгоградской области и ходатайствовала о прекращении разбирательства. 
Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», в ООО «Управление отходами-Волгоград» оспорили штрафы, назначенные мусорному регоператору госжилинспекцией. Всего органом исполнительной власти было составлено 135 протоколов об административном правонарушении в отношении компании. Наказание по каждому правонарушению – штраф в 10 тысяч рублей. Таким образом, ООО «Управление отходами-Волгоград» должно было выплатить 1 миллион 350 тысяч рублей штрафных санкций. Соответствующие протоколы были составлены 23 января, когда, в частности, в Волгограде  еще не были ликвидированы последствия мусорного коллапса. 
Теперь, как выяснилось, мусорный регоператор передумал судиться. А значит, штраф придется заплатить. 

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