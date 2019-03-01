В Волгограде жизнь загубленного пациента «уценили» в два раза





Волгоградский облсуд в 2 раза снизил сумму возмещения морального ущерба за смерть пациента, изменив решение суда первой инстанции. Об этом рассказал ИА «Высота 102» Игорь Фатеев, отчим Михаила Теренина, который скончался в результате врачебной халатности в волжской больнице имени Фишера в 2016 году. В конце прошлого года Волжский городской суд присудил сумму почти в 1 миллион рублей в качестве возмещения морального вреда матери Миши. Медучреждение это решение суда обжаловало. Игорь Фатеев признался, что потрясен решением суда апелляционной инстанции и собирается его обжаловать в Верховном суде и ЕСПЧ.

Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», Михаил Теренин в 2016 году получил бытовую травму – порезал плечо, его отвезли в больницу имени Фишера в Волжском. «Он скончался, по сути, от потери крови. Рану должным образом не обработали, мало того, врачи не следили за его состоянием, которое стремительным образом ухудшалось. А потом, когда Миша умер, заявили, что причина – в сердечном заболевании, которого у моего пасынка никогда не было», - рассказал Игорь Николаевич.

Долгих два года родители молодого мужчины, у которого остался маленький ребенок, пытались добиться возбуждения уголовного дела в отношении врачей. На руках у них были результаты экспертизы, проведенной в другом регионе, которая доказала вину врачей. Однако, по словам Игоря Николаевича, следователи Волжского отдела СУ СК по Волгоградской области занимались волокитой и в конечном итоги отказали в возбуждении уголовного дела. Не так давно Игорю Фатееву удалось попасть на прием к главе СК РФ Александру Бастрыкину, который дал поручение привлечь к ответственности виновных в смерти Михаила Теренина, а также провести проверку в отношении следователей. Уголовное дело будет передано в центральный аппарат Следственного комитета.







