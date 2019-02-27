Трое волгоградцев вскрывали автомобили бизнесменов и похищали миллионы

Происшествия 27.02.2019 09:44
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27.02.2019 09:44
В Дзержинском районе Волгограда инспекторы ДПС задержали троих волгоградцев, подозреваемых в совершении краж из автомобилей. В ходе осмотра иномарки, на которой передвигалась задержанные, полицейские обнаружили денежные средства в сумме более полумиллиона рублей, иностранную валюту, сотовые телефоны, перчатки и отвертки, а также устройства, предназначены для дистанционного отключения сигнализаций автомобилей. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
В ходе проведения дальнейших оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность задержанных к совершению кражи из автомобиля жителя Волгограда. Преступление было совершено в декабре прошлого года. Злоумышленники проникли в салон внедорожника и похитили 2,5 млн. рублей.
Кроме этого, волгоградцы также разыскивались полицейскими Липецка, как возможно причастные к совершении аналогичных краж из автомобилей на территории Липецкой области.
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