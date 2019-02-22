В Волгоградской области за 2018 год суды рассмотрели 100 тысяч дел по кредитным договорам

Общество 22.02.2019 14:43
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22.02.2019 14:43
В Волгоградской области высокими темпами растет статистика обращений в суды общей юрисдикции о взыскании долгов по кредитам. Об этом сегодня в ходе межведомственного совещания заявил и.о. председателя областного суда Дмитрий Туленков, сообщает ИА «Высота 102». Участие в мероприятии приняли руководители всех силовых ведомств, представители исполнительной и законодательной власти региона.
Так, за 2018 по искам кредиторов к своим заемщикам было рассмотрено почти 100 тысяч дел, что вдвое больше, чем два года назад. Сумма взысканных неплатежей и вовсе с 2016 по 2018 год увеличилась в четыре раза до 11,5 млрд рублей. А вот результативность обращений в суды по договорам ОСАГО, напротив, идет на спад. Так, за последний год сумма удовлетворенных исков снизилась почти вдвое – с 2,6 до 1,5 млрд рублей. В Волгоградском областном суде полагают, что в будущем следует ожидать дальнейшего снижения числа «страховых» споров — этому поспособствует новый институт финансового омбудсмена, который поможет разгрузить суды.
Всего за 2018 год федеральные и мировые суды Волгоградской области рассмотрели почти 630 тысяч дел, что на 3% больше, чем годом ранее. Из них 65,5 тысячи - уголовные дела и материалы, почти 450 тысяч – гражданские и административные. Нагрузка на судей за последние два года увеличилась на 13%.
В структуре судимости за 2018 год, как и в прежние годы, преобладают осуждённые за совершение преступлений против собственности. Так, за кражи, грабеж и разбой уголовный срок получили свыше 3,8 тысячи человек. За дачу и получение взятки в прошлом году осуждено 75 человек, что почти на 30% больше, чем в 2017 году.
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