Гострудинспекцию в Волгоградской области «повернули лицом» к прокуратуре





Прокуратура Волгоградской области пресекла незаконную практику по проведению Гострудинспекцией проверок работодателей без согласования с надзорным ведомством. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник регионального прокурора Оксана Черединина.

Установлено, что инспекцией в отношении работодателей, с работниками которых произошли несчастные случаи на производстве, проводились внеплановые проверки без получения соответствующего согласования от прокуратуры области, что является грубым нарушением законодательства о государственном контроле (надзоре).

В отношении четырех государственных инспекторов труда, проводивших проверки, возбуждены производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля требований законодательства о государственном контроле).

В адрес руководителя органа контроля было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Отмечается, что в настоящее время деятельность контролирующего органа скорректирована, проведение проверок по указанным основаниям согласовывается с прокуратурой области.



