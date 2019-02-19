Гострудинспекцию в Волгоградской области «повернули лицом» к прокуратуре

Общество 19.02.2019 16:38
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19.02.2019 16:38
Прокуратура Волгоградской области пресекла незаконную практику по проведению Гострудинспекцией проверок работодателей без согласования с надзорным ведомством. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник регионального прокурора Оксана Черединина.
Установлено, что инспекцией в отношении работодателей, с работниками которых произошли несчастные случаи на производстве, проводились внеплановые проверки без получения соответствующего согласования от прокуратуры области, что является грубым нарушением законодательства о государственном контроле (надзоре).
В отношении четырех государственных инспекторов труда, проводивших проверки, возбуждены производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля требований законодательства о государственном контроле).
В адрес руководителя органа контроля было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Отмечается, что в настоящее время деятельность контролирующего органа скорректирована, проведение проверок по указанным основаниям согласовывается с прокуратурой области.
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