Общество

Гострудинспекцию в Волгоградской области «повернули лицом» к прокуратуре

Общество 19.02.2019 16:38
3927 6
19.02.2019 16:38


Прокуратура Волгоградской области пресекла незаконную практику по проведению Гострудинспекцией проверок работодателей без согласования с надзорным ведомством. Об этом ИА "Высота 102" сообщила старший помощник регионального прокурора Оксана Черединина. 
Установлено, что инспекцией в отношении работодателей, с работниками которых произошли несчастные случаи на производстве, проводились внеплановые проверки без получения соответствующего согласования от прокуратуры области, что является грубым нарушением законодательства о государственном контроле (надзоре).
В отношении четырех государственных инспекторов труда, проводивших проверки, возбуждены производства по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение должностными лицами органов государственного контроля требований законодательства о государственном контроле).
В адрес руководителя органа контроля было внесено представление об устранении выявленных нарушений. Отмечается, что в настоящее время деятельность контролирующего органа скорректирована, проведение проверок по указанным основаниям согласовывается с прокуратурой области.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Новый жилой квартал в Дзержинском районе!

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Медицинские анализы, результат в кратчайшие сроки 8(8442)36-11-97
Популярное по теме
«Ваш номер 463»: в Волгоградской области инвалид-афганец почти 20 лет мыкается по съемным углам
16.02.2019 09:39
29703 9
В Волжском подсчитали разрыв между зарплатами директоров и подчиненных
26.01.2019 13:37
26501 0
Волгоград лихорадит от ложных угроз о взрыве
31.01.2019 13:57
21138 24
Общество
19.02.2019 15:31
Общество 19.02.2019 15:31
394 0 Обсудить

0
Далее
Общество
19.02.2019 15:13
Общество 19.02.2019 15:13
3448 17 Обсудить

0
Далее
Общество
19.02.2019 13:31
Общество 19.02.2019 13:31
3984 19 Обсудить

0
Далее
Общество
19.02.2019 11:51
Общество 19.02.2019 11:51
11217 15 Обсудить

0
Далее
Общество
19.02.2019 08:50
Общество 19.02.2019 08:50
4285 49 Обсудить

0
Далее
Общество
18.02.2019 16:30
Общество 18.02.2019 16:30
10021 28 Обсудить

0
Далее
Общество
18.02.2019 15:50
Общество 18.02.2019 15:50
785 4 Обсудить

0
Далее
Общество
18.02.2019 14:56
Общество 18.02.2019 14:56
858 0 Обсудить

0
Далее
Общество
18.02.2019 09:46
Общество 18.02.2019 09:46
1843 3 Обсудить

0
Далее
Общество
18.02.2019 09:32
Общество 18.02.2019 09:32
1195 16 Обсудить

0
Далее
Общество
17.02.2019 15:56
Общество 17.02.2019 15:56
1953 0 Обсудить

0
Далее
Общество
17.02.2019 13:25
Общество 17.02.2019 13:25
13760 21 Обсудить

0
Далее
Общество
16.02.2019 15:35
Общество 16.02.2019 15:35
10341 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.02.2019 10:43
Общество 16.02.2019 10:43
9259 0 Обсудить

0
Далее
Общество
16.02.2019 09:39
Общество 16.02.2019 09:39
29703 9 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

20:02
«Высота 102»ТВ: В Волгоградскую область идут большие деньги на обводнение поймы Cмотреть видео
18:09
Первые лица Волгоградской области вживую услышат Послание президента РФ Федеральному собраниюСмотреть фотографии
17:00
В Волгограде депутаты решили не закрывать разом все рестораны на улицах Советской и ЧуйковаСмотреть фотографии
16:38
Гострудинспекцию в Волгоградской области «повернули лицом» к прокуратуреСмотреть фотографии
15:31
За 2018 год аудитория мобильного приложения «Госуслуги» увеличилась почти вдвоеСмотреть фотографии
15:13
Администрацию Волгограда суд обязал заняться ливневой канализациейСмотреть фотографии
15:07
В Волгограде консультант госжилинспекции задержан за мошенничествоСмотреть фотографии
15:00
Обвиняемому во взрыве дома в Волгограде не удалось выйти на свободуСмотреть фотографии
14:31
Экс-сотруднику желдороги грозит тюрьма за сход вагонов грузового поезда в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:16
Гендиректор "ЕвроХима": "ВолгаКалий" выйдет на 100% мощности в 2020–2021 годыСмотреть фотографии
13:35
В Волгоградской области выросли цены на жилье в новостройкахСмотреть фотографии
13:31
В Волгограде студент с пневмонией пикетом отметил отмену крепостного права в РоссииСмотреть фотографии
12:49
Волгоградская облдума делает робкую попытку задать неудобный вопрос администрации региона Смотреть фотографии
12:33
В Волгоградской области прибавили в цене «народные» продуктыСмотреть фотографии
11:51
Жители Волгоградской области – против газовиков Смотреть фотографии
11:26
В Волгограде сотрудник ГИБДД с сообщниками инсценировали 11 ДТПСмотреть фотографии
11:17
Волгоградец «обчистил» мобильный банк знакомогоСмотреть фотографии
10:33
Жители Волгоградской области накопили в банках 257 млрд рублейСмотреть фотографии
10:26
Замеры пользователей определили оператора с самым быстрым интернетом в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:50
Чиновники столицы российской провинции не могут жить без иномарокСмотреть фотографии
20:05
«Высота 102»ТВ: В Волгоградской области гонконгский грипп вышел вперед Смотреть фотографииCмотреть видео
19:21
В Волгограде в час-пик на «зебре» сбили школьникаСмотреть фотографии
17:47
Житель Волгограда отсудил 70 тысяч рублей, которые перевел по ошибке не томуСмотреть фотографии
17:24
"Я сожалею": В Волгограде участника смертельной драки возле ночного клуба «Loft» отправили за решетку (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
16:30
Не пройти-не проехать: жители города под Волгоградом живут как в деревнеСмотреть фотографии
16:17
В Волгоградской области старший кассир банка проиграла почти 13 миллионов рублейСмотреть фотографии
15:50
Специальный механизм спустит пассажиров-колясочников в волгоградскую «подземку»Смотреть фотографии
15:37
На квартирный вопрос ответили в Садах ПридоньяСмотреть фотографии
15:23
В Волгограде сбежавшему из колонии разбойнику грозит внушительный срокСмотреть фотографии
15:20
В Волгоградской облдуме спустя год вспомнили, что хотели избавить жилые дома от пивнушек Смотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 