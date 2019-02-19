Общество 19.02.2019 13:31
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19.02.2019 13:31
В течение 4-х часов у здания администрации Волгоградской области сегодня стоял студент 3 курса исторического факультета педуниверситета Василий Волынский, сообщает ИА «Высота 102». В руках молодой человек держал тематический плакат. Так будущий специалист - историк решил отметить годовщину отмены в России крепостного права.
19 февраля (по старому стилю) 1861 года император Александр II подписал манифест, согласно которому крепостные крестьяне получали личную свободу и право распоряжаться своим имуществом. По словам Василия Волынского, он болеет пневмонией, но решил себя не жалеть, так как считает, что важную историческую дату нужно обязательно отмечать. За студентом, который мирно стоял у обладминистрации с 9 утра до 12 дня, все это время так же мирно наблюдали полицейские.
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