Портал Госуслуг подскажет место хранения кредитной истории





Изменения закона «О кредитных историях» вступили в силу. Теперь сведения об операциях с кредитами можно получить бесплатно не один, а два раза в год. Причем в каждом бюро кредитных историй (БКИ), где хранится информация о займах, погашениях и проверках конкретного человека.

Узнать список БКИ можно на портале Госуслуг неограниченное количество раз. Используя подтвержденную учетную запись, нужно авторизоваться на www.gosuslugi.ru и выбрать сервис «Сведения о бюро кредитных историй». Данные паспорта и СНИЛС при создании заявления заполнятся автоматически, а список БКИ придет в личный кабинет. В этих бюро можно два раза в год бесплатно запрашивать свою кредитную историю, однако уже не через Портал, а напрямую.

Как сообщила пресс-служба компании «Ростелеком», ответственной за эксплуатацию и развитие инфраструктуры электронного правительства, возможность получения списка БКИ доступна на Портале с начала ноября 2018 года. За три месяца ее работы поступило всего более 187 тысяч запросов. Однако наиболее востребованной услуга оказалась после вступления в силу законодательных нововведений – за первые 4 дня было подано более 111 тысяч заявлений. Рекордное количество обращений зафиксировано 31 января – почти 43 тысячи.