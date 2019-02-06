Общество

Портал Госуслуг подскажет место хранения кредитной истории

Общество 06.02.2019 13:10
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06.02.2019 13:10


Изменения закона «О кредитных историях» вступили в силу. Теперь сведения об операциях с кредитами можно получить бесплатно не один, а два раза в год. Причем в каждом бюро кредитных историй (БКИ), где хранится информация о займах, погашениях и проверках конкретного человека.
Узнать список БКИ можно на портале Госуслуг неограниченное количество раз. Используя подтвержденную учетную запись, нужно авторизоваться на www.gosuslugi.ru и выбрать сервис «Сведения о бюро кредитных историй». Данные паспорта и СНИЛС при создании заявления заполнятся автоматически, а список БКИ придет в личный кабинет. В этих бюро можно два раза в год бесплатно запрашивать свою кредитную историю, однако уже не через Портал, а напрямую.
Как сообщила пресс-служба компании «Ростелеком», ответственной за эксплуатацию и развитие инфраструктуры электронного правительства, возможность получения списка БКИ доступна на Портале с начала ноября 2018 года. За три месяца ее работы поступило всего более 187 тысяч запросов. Однако наиболее востребованной услуга оказалась после вступления в силу законодательных нововведений – за первые 4 дня было подано более 111 тысяч заявлений. Рекордное количество обращений зафиксировано 31 января – почти 43 тысячи.
Подробная инструкция о получении кредитной истории на портале Госуслуг доступна по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/help/news/2018_11_27_credit_history

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