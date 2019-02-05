Концертов не будет: волгоградский Дом офицеров могут закрыть до лета





Здание Дома офицеров Волгоградского гарнизона, опечатанное из-за нарушений правил пожарной безопасности, могут открыть только к лету. Такое мнение ИА "Высота 102" высказал источник, знакомый с ситуацией. Под угрозой отмены оказались ближайшие концерты, организаторы которых пока не смогли решить вопрос с заменой площадки. Так, по сведениям информагентства, до сих пор не ясно, состоится ли в Волгограде выступление братского хора Валаамского монастыря. Известно, что на этот концерт, который должен был состояться в Доме офицеров 16 февраля, распроданы почти все билеты. Однако ясности, состоится ли в Волгограде выступление Валаамского братского хора, пока нет. Организаторы ищут площадку, которая смогла бы вместить около тысячи зрителей. Таким мест в городе мало, да и расписаны они почти под завязку. Валаамский братский хор, совершающий тур по городам России, также не может перенести свое выступление из-за плотного графика: уже 17 февраля хор Валаамского монастыря должен выступить в Астрахани, а затем в Санкт-Петербурге.

Повезло организаторам концерта в Волгограде кабо-вердийской певицы Нэнси Виейры, которым удалось в кратчайшие сроки заменить площадку. Вместо Дома офицеров Виейра споет в Доме профсоюзов в этот же день 17 февраля.

К слову, насколько закроют Дом офицеров станет известно уже завтра. Центральный районный суд Волгограда рассмотрит исковое заявление заместителя военного прокурора Волгоградского гарнизона о запрете эксплуатации здания до устранения выявленных нарушений противопожарной безопасности. Они были выявлены в результате проверки, проведенной военной прокуратурой совместно со специалистами ГУ МЧС России по Ворошиловскому и Центральному районам Волгограда. Пока же здание опечатано в рамках обеспечительных мер по данному гражданскому делу, так как выявленные нарушения представляют реальную угрозу жизни и здоровью граждан, посещающих Дом офицеров.



