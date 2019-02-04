Происшествия 04.02.2019 15:29
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04.02.2019 15:29
Сегодня около 10.30 в Городищенском районе на 46 км федеральной автодороги «Волгоград - Каменск-Шахтинский» столкнулись два грузовика из Челябинской области и Краснодарского края. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 48-летний мужчина, управлявший «Volvo FH-TRUCK 4х2» с полуприцепом, скончался до приезда «Скорой помощи». Известно, что мужчина проживал в городе Златоуст. Причиной аварии явился выезд «Volvo» на встречную полосу движения, где он столкнулся с «КАМАЗом», которым управлял 33-летний житель Краснодара.
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