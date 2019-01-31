Общество 31.01.2019 10:33
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31.01.2019 10:33
Электронные письма от ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», которые получают в массовом порядке волгоградцы, вызвали недоумение у горожан. Как признались ИА «Высота 102» жители областного центра, у них сложилось впечатление, что газовики перекладывают ответственность за трагические события, связанные со взрывами бытового газа и гибелью людей в стране, на самих граждан.
«Обеспечение безопасности при использовании газовых приборов – это коллективная ответственность, это ответственность каждого жителя за безопасность своих родных, близких и соседей», - говорится в электронных письмах, адресованных ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» и ООО «Газпром газораспределение Волгоград». В сообщении также перечисляются номера квартир в домах волгоградцев, получивших такие письма, собственники которых «проигнорировали многочисленные напоминания поставщика газа и до настоящего времени не заключили договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного оборудования со специализированной организацией.
«В связи с этим призываем вас во взаимодействии с управляющей компанией, ТСЖ, соседями оказать необходимое воздействие на собственников квартир, игнорирующих техническое обслуживание и периодический осмотр газопотребляющего оборудования. Обращаем внимание, что в случае не заключения собственниками указанных квартир договора со специализированной организацией, поставка газа в вашем доме может быть прекращена», - сообщается в электронной рассылке.
Некоторые читатели назвали эти письма от газовиков «беспрецедентными». «За что я оплачиваю услуги газа в полном объеме, включая и техническое обслуживание, если все проблемы и вопросы должна решать сама?», - возмущается волгоградка Елена, назвавшая газовиков «бессовестными коллекторами». Волгоградцы, позвонившие в редакцию, гадают, каким образом они должны, по предложению газовиков, «воздействовать» на недобросовестных соседей. «Боимся даже представить, что с ними нам предлагают разобраться какими-то незаконными методами, - переживают горожане. – Или мы должны вести с ними душеспасительные беседы? Тогда возникает вопрос: а что будут делать газовые компании, которые и должны заниматься вопросами понуждения к заключению договоров и, соответственно, вопросами обеспечения безопасности». По мнению горожан, у газовых компаний есть юристы, есть финансы, чтобы вести такую работу в установленном законе порядке. А жителей, говорят волгоградцы, не надо озадачивать непонятной «общественной нагрузкой».
Еще более возмутительными, считают горожане, выглядят угрозы прекратить поставки газа в дом из-за недобросовестных соседей. «Не надо нас делать заложниками неурегулированных отношения газовиков и несознательных граждан», - считают жители города.
Накануне ИА «Высота 102» отправило редакционный вопрос в ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград», в котором мы попросили руководство компании раскрыть причину рассылки таких писем гражданам, заключивших договоры, а также пояснить содержание обращений.
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