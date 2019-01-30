



Возбуждено уголовное дело в отношении 49-летнего жителя Суровикинского района, который подозревается в покушении на дачу взятки сотруднику ДПС, сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным следствия, 24 января текущего года в городе Суровикино сотрудниками ДПС был остановлен автомобиль, которым управлял подозреваемый. В ходе проверки документов выяснилось, что ранее мужчина был привлечен к административной ответственности и лишен права управлять транспортными средствами, кроме того, стражи порядка заподозрили, что правонарушитель находится в состоянии алкогольного опьянения, в связи с чем предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Мужчина отказался, предложив полицейским альтернативу – 15 тысяч рублей. В эту сумму он оценил несоставление в отношении него очередного протокола. Полицейские от взятки отказались, зафиксировав факт передачи им денежных средств в рамках оперативно-розыскных мероприятий, результаты которых и стали основанием для возбуждения уголовного по статье "покушение на дачу взятки".

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу. Свою вину в содеянном подозреваемый уже полностью признал.



