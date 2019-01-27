Происшествия

В Волгоградской области на федеральной трассе в массовом ДТП пострадали 5 человек

Происшествия 27.01.2019 21:51
210 0
27.01.2019 21:51


Сегодня около 10.30 на 494-ом км федеральной автодороги Р-228 Сызрань – Саратов - Волгоград в Камышинском районе в результате столкновения нескольких автомобилей, по предварительной информации, пять человек получили травмы. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, среди пострадавших – двое детей. Семимесячный мальчик получил ушиб грудной клетки, от госпитализации его родители отказались. Семилетняя девочка, а также 42-летняя пассажирка, ушибли поясницу – в больницу их не доставляли. 32-летний  водитель одной из машин с травматическим шоком и частичной ампутацией голени был доставлен в ЦГБ Камышина. У еще одного участника ДТП, 52-летнего мужчины, – закрытая черепно-мозговая травма. 
По предварительным данным, первым опрокинулся грузовик, затем в него врезался позади ищущий автомобиль. Далее сработал эффект домино - участниками ДТП стали порядка восьми машин. Информация о масштабе этой аварии поступает противоречивая. В соцсетях и вовсе сообщают о 20 участниках ДТП. На трассе спустя 11 часов после происшествия по-прежнему работают сотрудники ДПС.
Из-за данной автоаварии утром движение транспорта по автодороге было некоторое время ограничено. По информации ФКУ Упрдор Москва – Волгоград, на место были направлены шесть единиц дорожной техники, в том числе тяжелые грейдеры и роторная машина. В Госавтоинспекции уточнили, что участок трассы не перекрывали. Движение было затруднено из-за опрокинувшегося на дорогу грузовика. В настоящее время известно, что движение на этом участке нормализовалось.

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Зимние антискользители. Снижение цены: было 320 руб., стало 199 руб.

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
Налетчик с "калашом" ограбил заправку в Волгоградской области (ВИДЕО)
28.12.2018 11:26
24310 12
В Волгограде ищут похитителей школьной новогодней елки (ВИДЕО)
04.01.2019 13:23
17075 0
В Волгограде на Тулака сгорели четыре автомобиля
30.12.2018 11:03
13764 0
Происшествия
27.01.2019 12:56
Происшествия 27.01.2019 12:56
5134 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
27.01.2019 10:11
Происшествия 27.01.2019 10:11
8244 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.01.2019 21:42
Происшествия 26.01.2019 21:42
3805 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.01.2019 14:38
Происшествия 26.01.2019 14:38
9520 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.01.2019 09:24
Происшествия 26.01.2019 09:24
4078 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
26.01.2019 09:22
Происшествия 26.01.2019 09:22
3272 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.01.2019 14:17
Происшествия 25.01.2019 14:17
2893 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.01.2019 09:22
Происшествия 25.01.2019 09:22
1528 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
25.01.2019 08:27
Происшествия 25.01.2019 08:27
9020 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.01.2019 22:16
Происшествия 24.01.2019 22:16
4379 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.01.2019 18:08
Происшествия 24.01.2019 18:08
2844 1 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.01.2019 14:20
Происшествия 24.01.2019 14:20
7554 2 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.01.2019 13:40
Происшествия 24.01.2019 13:40
6615 0 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.01.2019 12:37
Происшествия 24.01.2019 12:37
1250 6 Обсудить

0
Далее
Происшествия
24.01.2019 09:45
Происшествия 24.01.2019 09:45
4404 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

21:51
В Волгоградской области на федеральной трассе в массовом ДТП пострадали 5 человекСмотреть фотографии
17:58
"Не хотят нас брать": Мусорный регоператор Волгоградской области обходит стороной глубинку - райцентры и села Cмотреть видео
16:50
Житель Волгограда осужден за убийство бывшей тещиСмотреть фотографии
14:28
Волжане встали в длинную очередь за дешевой пиццейСмотреть фотографии
13:48
Росавтодор готов бросить на заснеженные трассы Волгоградской области 160 единиц техникиСмотреть фотографии
12:56
В Волгоградской области из-за ДТП перекрыли участок федеральной трассыСмотреть фотографии
11:29
На трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград» снова бушует метель: водителей просят воздержаться от поездокСмотреть фотографии
11:05
Суд в Волгограде ужесточил бывшему майору полиции наказание за мошенничествоСмотреть фотографии
10:24
Жители Волгограда требуют от регоператора убрать накопившийся за месяц мусорСмотреть фотографии
10:11
В Волгограде такси протаранило иномарку на встречке: три человека пострадалиСмотреть фотографии
07:35
В Волгограде вместе со страной отмечают 75-ю годовщину снятия блокады ЛенинградаСмотреть фотографии
04:07
В Волгоградской области Пенсионный фонд готов заплатить уборщицам своих просторных офисов 14 млн рублейСмотреть фотографии
21:54
В Саратовской области около 40 человек пострадали при взрыве газа в кафеСмотреть фотографии
21:42
В Волгограде машина сбила 18-летнюю студентку из ЕгиптаСмотреть фотографии
19:35
В Волгограде серийному автовору смягчили наказаниеСмотреть фотографии
18:12
В Волгограде легендарный «Остров Людникова» зачистили от мусора после публикации ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
16:18
В Волгограде сварщик до смерти избил знакомого и случайно поджег ему бородуСмотреть фотографии
14:38
В Подмосковье пилота самолета Волгоград-Москва пытались ослепить лазеромСмотреть фотографии
13:37
В Волжском подсчитали разрыв между зарплатами директоров и подчиненныхСмотреть фотографии
13:32
Бойцы ЮВО через снежные заторы пробиваются к населенным пунктам Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:46
В райцентре Волгоградской области чиновники решили закрыть "лишний" детский садСмотреть фотографии
11:00
В Волгоградской области регоператор берет в аренду новую партию мусоровозовСмотреть фотографии
09:24
В Волгоградской области бензовоз и КАМАЗ дважды наехали на пешеходаСмотреть фотографии
09:22
В Волгограде маршрутка врезалась в «ГАЗ», два человека пострадалиСмотреть фотографии
06:00
В Волгоградский цирк приехал морской лев Герман – чемпион по брежневским поцелуямСмотреть фотографииCмотреть видео
05:44
В Волгограде МУП "Метроэлектротранс" отказали в компенсации расходов за перевозку льготниковСмотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: В Волгограде места героической обороны Сталинграда окружили помойки Cмотреть видео
18:32
Ремонт 30 «Toyota Camry» из гаража администрации Волгоградской области обойдется в 600 тысяч рублейСмотреть фотографии
16:28
В Волгограде регоператор утопил в мусоре легендарный «остров Людникова» Смотреть фотографии
16:10
Волгоградстат заявил о росте реальных зарплат в организациях регионаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 