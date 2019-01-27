В Волгоградской области на федеральной трассе в массовом ДТП пострадали 5 человек

Происшествия 27.01.2019 21:51
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27.01.2019 21:51
Сегодня около 10.30 на 494-ом км федеральной автодороги Р-228 Сызрань – Саратов - Волгоград в Камышинском районе в результате столкновения нескольких автомобилей, по предварительной информации, пять человек получили травмы. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах, среди пострадавших – двое детей. Семимесячный мальчик получил ушиб грудной клетки, от госпитализации его родители отказались. Семилетняя девочка, а также 42-летняя пассажирка, ушибли поясницу – в больницу их не доставляли. 32-летний водитель одной из машин с травматическим шоком и частичной ампутацией голени был доставлен в ЦГБ Камышина. У еще одного участника ДТП, 52-летнего мужчины, – закрытая черепно-мозговая травма.
По предварительным данным, первым опрокинулся грузовик, затем в него врезался позади ищущий автомобиль. Далее сработал эффект домино - участниками ДТП стали порядка восьми машин. Информация о масштабе этой аварии поступает противоречивая. В соцсетях и вовсе сообщают о 20 участниках ДТП. На трассе спустя 11 часов после происшествия по-прежнему работают сотрудники ДПС.
Из-за данной автоаварии утром движение транспорта по автодороге было некоторое время ограничено. По информации ФКУ Упрдор Москва – Волгоград, на место были направлены шесть единиц дорожной техники, в том числе тяжелые грейдеры и роторная машина. В Госавтоинспекции уточнили, что участок трассы не перекрывали. Движение было затруднено из-за опрокинувшегося на дорогу грузовика. В настоящее время известно, что движение на этом участке нормализовалось.
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