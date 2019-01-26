



Жители поселка Нижние Баррикады в Волгограде назвали чудом то, что они наблюдали сегодня. Как рассказали ИА «Высота 102», сегодня в поселок приехали рабочие на двух погрузчиках и самосвале и вывезли завалы мусора, которые здесь копились с конца прошлого года.

Напомним, о вопиющей ситуации с мусорным коллапсом в поселке, где расположен один из памятников защитникам Сталинграда – «Остров Людникова», ИА «Высота 102» сообщило накануне. По словам жителей домов по ул. Прибалтийской и проспекта Волжский, они безуспешно пытались решить проблему с ООО «Управление отходами-Волгоград». На звонки на горячую линию регоператора им предлагали подождать до февраля. Напомним, 2 февраля в Волгограде будут отмечать окончание Сталинградской битвы.

Справка: по территории Нижнего поселка завода «Баррикады» в 1942 году проходил передний край обороны 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии полковника Людникова, которая будучи наполовину окруженной, выстояла и отбила все атаки фашистов. В районе проспекта Волжского и улицы Прибалтийской, погруженных сейчас в мусорный хаос, проходил передний край обороны сражавшегося Сталинграда. Здесь насмерть стояли отряды народного ополчения и воины 308-й дивизии полковника Гуртьева.

Фото группы "Жесть Волгограда" ВКонтакте.