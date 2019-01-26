Общество 26.01.2019 18:12
3042 0
26.01.2019 18:12
Жители поселка Нижние Баррикады в Волгограде назвали чудом то, что они наблюдали сегодня. Как рассказали ИА «Высота 102», сегодня в поселок приехали рабочие на двух погрузчиках и самосвале и вывезли завалы мусора, которые здесь копились с конца прошлого года.
Напомним, о вопиющей ситуации с мусорным коллапсом в поселке, где расположен один из памятников защитникам Сталинграда – «Остров Людникова», ИА «Высота 102» сообщило накануне. По словам жителей домов по ул. Прибалтийской и проспекта Волжский, они безуспешно пытались решить проблему с ООО «Управление отходами-Волгоград». На звонки на горячую линию регоператора им предлагали подождать до февраля. Напомним, 2 февраля в Волгограде будут отмечать окончание Сталинградской битвы.
Справка: по территории Нижнего поселка завода «Баррикады» в 1942 году проходил передний край обороны 138-й Краснознаменной стрелковой дивизии полковника Людникова, которая будучи наполовину окруженной, выстояла и отбила все атаки фашистов. В районе проспекта Волжского и улицы Прибалтийской, погруженных сейчас в мусорный хаос, проходил передний край обороны сражавшегося Сталинграда. Здесь насмерть стояли отряды народного ополчения и воины 308-й дивизии полковника Гуртьева.
Фото группы "Жесть Волгограда" ВКонтакте.
Реклама
Популярное по теме
07.01.2019 21:00
49691 5
29.12.2018 16:32
29969 2
19.01.2019 13:34
25914 0
В Волжском подсчитали разрыв между зарплатами директоров и подчиненных26.01.2019 13:37
Бойцы ЮВО через снежные заторы пробиваются к населенным пунктам Волгоградской области26.01.2019 13:32
В райцентре Волгоградской области чиновники решили закрыть "лишний" детский сад26.01.2019 11:46
В Волгоградской области регоператор берет в аренду новую партию мусоровозов26.01.2019 11:00
В Волгоградский цирк приехал морской лев Герман – чемпион по брежневским поцелуям26.01.2019 06:00
Ремонт 30 «Toyota Camry» из гаража администрации Волгоградской области обойдется в 600 тысяч рублей25.01.2019 18:32
Бойцы ЮВО помогают расчищать засыпанные снегом дороги Волгоградской области25.01.2019 13:34
В Волгограде закуплено 55 новых единиц спецтехники для уборки улиц25.01.2019 10:49
В Волгоградской области после разгула стихии региональные трассы открыли для проезда25.01.2019 10:37
На трассе Волгоград-Москва остановленным из-за непогоды большегрузам разрешили движение24.01.2019 22:24
Движение грузовиков и автобусов ограничили из-за непогоды на трассе Волгоград-Москва24.01.2019 16:04
В центре Волгограда эвакуируют мешающий уборке снега транспорт24.01.2019 15:04
На трассе Сызрань - Саратов - Волгоград ограничили движение транспорта из-за плохой видимости24.01.2019 13:04
«Управление отходами-Волгоград» за ежедневную уборку своих офисов заплатит 1 млн рублей24.01.2019 12:28
Совет старейшин прошлого века при администрации Волгограда распустили официально24.01.2019 12:20
Реклама