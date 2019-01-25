



Сегодня снято ограничение по проезду большегрузного и пассажирского транспорта на региональных трассах в Камышинском, Михайловском, Палласовском районах, где накануне свирепствовала стихия. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, по состоянию на 10 утра остается затрудненным движение на участке дороги "Быково-Кайсацкое-Отгонный" в Палласовском районе, где в настоящее время работает дорожная техника.

Напомним, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, метелью и выпадением обильных осадков в виде снега, вчера на федеральной автодороге Р-228 и Р-22, в Палласовском районе вводилось ограничение движения большегрузного транспорта и автобусов. Для оказания содействия водителям в районы со сложной дорожной обстановкой были направлены дополнительные экипажи ДПС областной ГИБДД.





Все это время весь личный состав отделов Госавтоинспекции районных подразделений полиции, помимо обеспечения безопасности дорожного движения, организовывали подвоз водителям ГСМ, детей и граждан преклонного возраста размещали в гостиницах, обеспечивали сопровождение колонн пассажирских автобусов к местам размещения на стоянках. Кроме этого, были предприняты меры для создания условий бесперебойной работы дорожной техники, занятой в ликвидации последствий снегопада. Так, в Палласовском районе инспекторы ГИБДД оказали помощь трем водителям, попавшим в снежный плен, эвакуировав автомашины "Нива","УАЗ", "Лада Ларгус".



