Культура 24.01.2019 04:09
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24.01.2019 04:09
Сегодня отмечается скорбная дата - 100 лет со дня начала геноцида казаков. К этому дню в свет вышла книга «Область войска Донского. Хоперский округ (поселения и население)», сообщает ИА «Высота 102».
Автором труда стал доктор исторических наук, профессор Волгоградской академии МВД Сергей Рябов. В основу книги легли данные из архивов, метрические книги, летописи церквей Хоперского округа, статистические сведения о жителях станиц округов области войска Донского. По словам профессора Рябова, одной из ценных составляющих издания являются уникальные старинные фотографии, присланные потомками донских казаков из всех уголков бывшего Советского Союза, Франции и многих других стран.
«В книге потомки найдут десятки тысяч фамилий своих предков - атаманов, рядовых казаков, священников, купцов, крестьян, мещан, колонистов, многие из которых канули в Лету, но оставили свой след на нашей земле», - рассказал ИА «Высота 102» автор.
24 января 1919 года была принята секретная директива ЦК РКП (б) «Об истреблении казачества». Этот документ положил начало массовому «расказачиванию». По некоторым данным, только на территории области войска Донского, в который входили Хоперский, Первый Донской, Второй Донской, Донецкий, Усть-Медведицкий и Черкасский округ, были уничтожены сотни тысяч представителей казачества - мужчин, женщин, детей. Всего на Дону, Ставрополье, Кубани и других территориях проживания казаков, жертвами репрессий стали не менее 2-х миллионов человек. Ежегодно 24 января отмечается как День памяти жертв геноцида казаков.
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