Тело 32-летнего мужчины около часа назад было обнаружено в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, мужчину придавило бетонной плитой заброшенной заправки.
Происшествия 19.01.2019 14:06
616 0
19.01.2019 14:06
Тело 32-летнего мужчины около часа назад было обнаружено в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, мужчину придавило бетонной плитой заброшенной заправки.
Тело 32-летнего мужчины около часа назад было обнаружено в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, мужчину придавило бетонной плитой заброшенной заправки.
По предварительным данным, погибший с родным братом срезали металлические конструкции старого здания. Несанкционированные работы проводились с помощью газовой сварки. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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