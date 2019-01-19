

Тело 32-летнего мужчины около часа назад было обнаружено в Советском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК России по региону, мужчину придавило бетонной плитой заброшенной заправки.

По предварительным данным, погибший с родным братом срезали металлические конструкции старого здания. Несанкционированные работы проводились с помощью газовой сварки. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.