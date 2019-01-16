Общество

«Единая Россия» ответила УФАС на письмо о криминализации в Волгограде рынка ритуальных услуг

Общество 16.01.2019 16:51
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16.01.2019 16:51


Волгоградских антимонопольщиков категорически не удовлетворили ответы, полученные на письмо о нездоровой ситуации, сложившейся на рынке оказания ритуальных услуг. О содержании этого резонансного обращения ИА «Высота 102» подробно рассказывало в публикации  «В Волгограде УФАС пошло в атаку на «Единую Россию» из-за похоронного монополиста». Письмо за подписью руководителя Волгоградского УФАС России Романа Лучникова содержало, в том числе, предположение, что сфера ритуальных услуг в Волгограде сейчас монополизирована узкой группой  физических и юридических лиц под условным названием «Память», и обусловлено это, прежде всего, действиями большинства городских депутатов - «единороссов», а также  состоящих в антиконкурентном сговоре  представителей администрации Волгограда и «Памяти». Сегодня в  Волгоградском УФАС ИА «Высота 102» рассказали о полученных ответах. Так, секретарь реготделения «Единой России» Сергей Горняков в своем ответе на письменный запрос УФАС указал, что местные партийцы не имеют права давать правовую оценку действиям юридических лиц. Примерно так же антимонопольщикам ответили руководитель фракции «ЕР» в Волгоградской городской думе Владлен Колесников и председатель гордумы Андрей Косолапов.



Заместитель председателя Волгоградской областной думы Ирина Соловьева перенаправила поступившее от УФАС обращение главе Волгограда Виталию Лихачеву. Он в своем ответе указал, что администрация Волгограда, проанализировав все доводы УФАС, находит их несостоятельными и необоснованными. 

 «Очевидно, что руководство Волгоградского регионального отделения «Единой России» категорически не хочет заниматься одной из самых острых и давних проблем Волгограда. А по большому счёту не только руководство, но и вообще всё региональное отделение, поскольку, несмотря на остроту проблемы и общественный резонанс нашего обращения никто не только из руководства регионального отделения, но даже из рядовых членов «Единой России» с нами не пожелал связаться и что-нибудь обсудить. Нежелание этой проблемой заниматься, например, заместителя председателя областной думы Ирины Соловьёвой, вполне понятно, поскольку общеизвестно, что она является непосредственным создателем и одним из основных выгодоприобретателей сложившейся на рынке ритуальных услуг Волгограда крайне нездоровой ситуации. Но чем объяснить такое нежелание членов всего остального регионального отделения «ЕР»? Видимо, тем, что они уже давно не про народ и решение его проблем. Вот уж действительно региональное отделение «ЕР» демонстрирует свой «единый» уровень социальной ответственности перед избирателями, такой же, как у большинства депутатов Волгоградской городской Думы. Таким своим поведением региональное отделение «ЕР» дискредитирует в глазах избирателей саму «ЕР», в рядах которой немало достойных людей», - заявил в своем комментарии ИА «Высота 102» руководитель Волгоградского УФАС Роман Лучников.  По итогам своей попытки повлиять на изменение ситуации с оказанием в Волгограде ритуальных услуг, региональные антимонопольщики отметили, что «чуда не произошло и вместо принятия хоть каких-то мер по партийной линии для решения поставленных в обращении вопросов, ответы представляют собой банальные отписки, что всё и так хорошо, нас всё устраивает, ничего мы сделать не можем, не хотим и не будем».  

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