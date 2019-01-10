Общество

Депутаты Волгоградской облдумы заказали посуду ко Дню Победы

Общество 10.01.2019 16:43
2734 8
10.01.2019 16:43


Более 600 тысяч рублей выделено из бюджета Волгоградской области для закупки сувенирных товаров – керамической посуды – для нужд регпарламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, где появилось извещение о проведении электронного аукциона, планируется приобрести 50 керамических тарелок с видами города-героя Волгограда и символикой в виде изображения здания, в котором расположена областная дума. Другой вид сувенирной продукции – набор подарочный из фарфоровых чайника, чашки и подставки под горячее. На чайнике и чашках должен быть нанесен рисунок, посвященный Дню Победы. Таких наборов будет закуплено 500 штук. Также будет закуплено 50 чайных пар – с изображением здания регпарламента. 

Обсудить
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Проконсультируйтесь со специалистом о противопоказаниях

Контейнеры для мусора, урны уличные. 8-8442-95-50-05

Квартиры с ремонтом от застройщика в ЖК Grand Avenue
Популярное по теме
«Народный Дозор»: голосуем за героев
07.01.2019 21:00
49051 5
«Дорожает все!»: Рост цен на продукты ударил по карманам волгоградцев
23.12.2018 18:24
58764 53
Президент освободил от должности прокурора Москвы
29.12.2018 16:32
28540 2
Общество
10.01.2019 14:17
Общество 10.01.2019 14:17
9761 28 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 13:17
Общество 10.01.2019 13:17
9718 14 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 12:55
Общество 10.01.2019 12:55
6347 24 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 12:19
Общество 10.01.2019 12:19
18606 19 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 11:31
Общество 10.01.2019 11:31
2685 7 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 10:24
Общество 10.01.2019 10:24
5443 11 Обсудить

0
Далее
Общество
10.01.2019 05:42
Общество 10.01.2019 05:42
6853 20 Обсудить

0
Далее
Общество
09.01.2019 17:20
Общество 09.01.2019 17:20
26650 33 Обсудить

0
Далее
Общество
09.01.2019 17:00
Общество 09.01.2019 17:00
7707 33 Обсудить

0
Далее
Общество
09.01.2019 16:50
Общество 09.01.2019 16:50
6308 8 Обсудить

0
Далее
Общество
09.01.2019 16:46
Общество 09.01.2019 16:46
5712 3 Обсудить

0
Далее
Общество
09.01.2019 14:57
Общество 09.01.2019 14:57
7313 8 Обсудить

0
Далее
Общество
09.01.2019 13:32
Общество 09.01.2019 13:32
794 2 Обсудить

0
Далее
Общество
09.01.2019 10:21
Общество 09.01.2019 10:21
2255 7 Обсудить

0
Далее
Общество
08.01.2019 11:20
Общество 08.01.2019 11:20
10826 0 Обсудить

0
Далее

Лента новостей

17:45
Мэрия Волгограда продляет набор претендентов в кадровый резервСмотреть фотографии
16:43
Депутаты Волгоградской облдумы заказали посуду ко Дню ПобедыСмотреть фотографии
15:56
В Волгограде возбуждено уголовное дело за подделку протокола общего собрания жильцовСмотреть фотографии
14:50
В Волгоградской области задержали иностранца за попытку дать взятку полицейскомуСмотреть фотографии
14:17
«Дед Мороз грязь и мусор нам принес»: волгоградцы «хвастаются» размерами дворовых свалокСмотреть фотографии
13:38
Облсуд остался непреклонен в вопросе ликвидации стихийных свалок на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
13:17
Ожидается большой снегопад: В Волгоградской области сойдутся циклон и антициклон Смотреть фотографии
12:55
Губернатор назвал ответственных за реализацию нацпроектов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:19
"Бери побольше - кидай повыше": жители Жирновска Волгоградской области не заметили мусорного "ноу-хау" Смотреть фотографииCмотреть видео
11:33
В Волгограде «оседлавший» забор водитель угрожал полицейским пистолетомСмотреть фотографии
11:31
В Волгограде через суд разыскивают руководителя УК-«фантома»Смотреть фотографии
10:53
В Волгоградской области мужчина ради отопления дома пошел на преступлениеСмотреть фотографии
10:42
Иностранец осужден в Волгограде за обман ростовских пенсионеровСмотреть фотографии
10:24
«На огурчики потянуло»: какие продукты подорожали больше всего в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:42
Новый асфальт на Кубинской испортили грузовики по пути на стройку "Волгоград Арены"Смотреть фотографии
20:01
«Высота 102»ТВ: Регоператор сферы ТКО позорно провалил старт мусорной реформы в Волгограде Cмотреть видео
18:48
В Волгоградской области при пожаре погибла 5-летняя девочка
18:06
Волгоградский бизнесмен оплатил более 5 млн налогов и избежал тюрьмыСмотреть фотографии
17:20
В Волгограде в новогодние праздники выросли цены на бензинСмотреть фотографии
17:00
«Хрю-хрю»: жители утонувших в мусоре дворов в Волгограде разыскивают регоператора Смотреть фотографии
16:50
Метровые сосульки угрожают свалиться на головы жильцов дома в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:46
На главной площади Волгограда под бой курантов съели 80 килограммов мандариновСмотреть фотографии
16:35
В Волгограде осудили юношу за жестокое убийство своей прабабушкиСмотреть фотографии
15:52
В Советском районе Волгограда вандалы расчленили снеговикаСмотреть фотографии
14:57
За парковки авто чиновников Волгоградской области в Москве заплатит бюджетСмотреть фотографии
14:15
В Волгограде мошенники несколько раз перепродали квартиру погибшей пенсионеркиСмотреть фотографии
14:08
Суд в Волгограде признал бездействие районной администрации в ликвидации свалокСмотреть фотографии
10:21
В Волгоградской области речпорт приостановил отгрузку зернаСмотреть фотографии
05:43
Пенсионер-инвалид и его 4-летняя внучка погибли на пожаре в Волгоградской областиСмотреть фотографии
05:33
Жителя Волгоградской области за укус полицейского отправили в колонию строгого режимаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 