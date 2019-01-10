Депутаты Волгоградской облдумы заказали посуду ко Дню Победы

Общество 10.01.2019 16:43
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10.01.2019 16:43
Более 600 тысяч рублей выделено из бюджета Волгоградской области для закупки сувенирных товаров – керамической посуды – для нужд регпарламента. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзакупок, где появилось извещение о проведении электронного аукциона, планируется приобрести 50 керамических тарелок с видами города-героя Волгограда и символикой в виде изображения здания, в котором расположена областная дума. Другой вид сувенирной продукции – набор подарочный из фарфоровых чайника, чашки и подставки под горячее. На чайнике и чашках должен быть нанесен рисунок, посвященный Дню Победы. Таких наборов будет закуплено 500 штук. Также будет закуплено 50 чайных пар – с изображением здания регпарламента.
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