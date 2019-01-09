В Волгоградской области мужчина путешествовал с наркотиками в машине

Происшествия 09.01.2019 15:25
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09.01.2019 15:25
Более 1,5 килограмма марихуаны изъяли полицейские у 42-летнего местного жителя Михайловки. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, подозреваемого задержали сотрудники ДПС и отдела по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативного рейда. Наркотики были найдены в салоне «Рено Дастер», который принадлежал подозреваемому.
Со слов мужчины, он хранил марихуану для собственных целей.
Возбужденно уголовное дело по статье «Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере». Максимально наказание — 10 лет тюрьмы.
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