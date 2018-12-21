Общество

Успеть за 20 минут: гордума Волгограда приняла важные для города решения пакетом

Общество 21.12.2018 10:31
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21.12.2018 10:31


Последнее в 2018 году внеочередное заседание Волгоградской городской думы оказалась рекордно коротким. Как сообщает ИА "Высота 102", народные избранники, получившие перед заседанием пакеты с подарками, управились за 20 минут, проголосовав сразу за 32 вопроса, правда пакетом. Из этого времени большая часть ушла на представление начальником ГУ МВД по Волгоградской области Александром Кравченко руководителя УМВД по г. Волгограду Павла Гищенко. Он был назначен около месяца назад на эту должность, а сегодня с ним познакомились и депутаты. 
Среди вопросов сегодняшней повестки дня, напомним, был вопрос  о повышении проезда в общественном транспорте. Это решение одобрено без обсуждения.
Напомним, ранее в администрации Волгограда заявили о намерении увеличить стоимость проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах с 20 до 25 рублей с 1 января 2019 года. Неизменной останется лишь цена на проезд в скоростных трамваях.
В мэрии также сообщили, что и в маршрутных такси стоимость проезда также увеличится в среднем на 5 рублей – об этом городские власти уведомили перевозчики. Подорожание проезда объясняется увеличением стоимости ГСМ, а также НДС. При этом в администрации города подчеркнули, что даже после увеличения цена проезда в общественном транспорте Волгограда будет меньше, чем в некоторых других регионах России. 

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