Общество 01.01.2019 05:45
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01.01.2019 05:45
Три года назад история появления на свет чернокожего поросенка по кличке Обама имела большой резонанс среди местных и федеральных СМИ. Как сообщает ИА "Высота 102", четвероногий малыш появился на свет в трогательном зоопарке, который тогда находился на 4-м этаже ТЦ "Диамант Зацарицинский". Здесь 5 марта 2015 года родилось 10 мини-пигов, из которых только один был черным. Из-за этого необычного окраса поросенка назвали Обамой, что и сделало его в одночасье знаменитым.
Примечательно, что ужиться в семье черный мини-пиг не смог из-за своего вздорного характера. Малыша переселили от мамы Нюши, которая отказывалась его кормить, и 9 совершенно обычных поросят, в соседний вольер, где обитали козлята, ягненок и теленок. Выхаживали поросенка - афроамериканца сотрудники трогательного зоопарка: кормили из бутылочки специальной молочной смесью.
В канун наступления года свиньи журналисты ИА "Высота 102" попытались узнать, как сложилась судьба чернокожего поросенка. Выяснилось, что трогательного зоопарка в ТЦ "Диамант Зацарицинский" больше нет, а площади, где он раньше находился, сегодня пустуют.
Единственное, что осталось от зоопарка - вывески и указатели, на которых можно прочитать телефоны, которые уже не работают, и электронный адрес странички в Интернете. Там указано, что сегодня трогательный зоопарк расположен в четырех городах - Ростове-на-Дону, Батайске, Казани и Тбилиси. Позвонив по указанным телефонам выяснили, что обитатели трогательного зоопарка из Волгограда разъехались по разным городам. Чернокожий Обама, как нам сообщили в одном из зоопарков, уехал в Тбилиси. Сотрудники нас заверили, что живет знаменитый мини-пиг хорошо, и встречает новый 2019 год в столице Грузии.
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