Общество 18.12.2018 12:35
5858 2
18.12.2018 12:35
Специалисты Роспотребнадзора в ходе рейдов по контролю безопасности рыбной продукции и морепродуктов сняли с реализации в Волгоградской области 21 партию объемом 400 килограммов. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении ведомства, вынесено 23 административных штрафов на сумму 187 000 рублей.
Всего при проверке было исследовано 204 объекта торговой сети и предприятий общественного питания, занимающихся оборотом рыбы, рыбной продукции и морепродуктов. В 11% выявлены нарушения требований технических регламентов, санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей.
Чаще всего в торговых объектах не соблюдают условия хранения рыбной продукции, установленные ее изготовителем. Хранят рыбу без соблюдения правил товарного соседства. Часто на продукцию нет сопроводительных документов, отсутствуют этикетки от тары поставщика, осуществляется реализация рыбной продукции не соответствующей требованиям технических регламентов по микробиологическим, органолептическим и физико-химическим показателям.
Так, из 297 исследованных проб 2% образцов не соответствовали нормативным требованиям по физико-химическим показателям (глазурь) и микробиологическим показателям.
Фото с сайта управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.
Реклама
Популярное по теме
25.11.2018 18:02
26323 14
16.12.2018 12:32
30899 0
01.12.2018 17:48
22777 0
В администрации Волгоградской области показали фейковый унитаз для губернатора18.12.2018 14:30
В Волгоград прибывает чудотворная икона18.12.2018 14:17
Не простые, а золотые: в Волгоградской области продолжают дорожать яйца18.12.2018 13:42
Падал снег: природа помогает жителям Волгограда ощутить приближение праздника (ФОТОРЕПОРТАЖ)18.12.2018 13:05
Командующий 8-й армией подведет итоги года в Волгоградской области18.12.2018 11:50
Волгоградская область получит деньги на дороги из федерального центра18.12.2018 09:20
Большая «Охота на мечту» покоряет покупателей Ворошиловского торгового центра18.12.2018 09:17
«Золотой» унитаз губернатора Волгоградской области оказался фейком17.12.2018 20:18
Общественная палата Волгоградской области ушла от насущных проблем в прошлое17.12.2018 20:12
В Волгоградской области многодетные семьи смогут сами выбирать бесплатные земельные участки17.12.2018 17:15
В Волгограде УК оштрафовали на четверть миллиона рублей за дырки на крыше17.12.2018 15:39
Волгоградский филиал МГЭУ попал под санкции Рособрнадзора17.12.2018 14:47
В гости к «Сказке»: в волгоградском парке поселилась Баба Яга17.12.2018 14:02
В Волгоградской области прибыльное предприятие в одночасье стало убыточным17.12.2018 13:20
Новый год в Волгограде: депутатские елки, парад Дед Морозов и фейерверк17.12.2018 12:34
Реклама