Общество

В Волгоградской области ревизоры забраковали в магазинах 400 кг рыбной продукции

Общество 18.12.2018 12:35
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18.12.2018 12:35


Специалисты Роспотребнадзора в ходе рейдов по контролю безопасности рыбной продукции и морепродуктов сняли с реализации в Волгоградской области 21 партию объемом 400 килограммов. Как сообщили ИА "Высота 102" в территориальном управлении ведомства, вынесено 23 административных штрафов на сумму 187 000 рублей.
Всего при проверке было исследовано 204 объекта торговой сети и предприятий общественного питания, занимающихся оборотом рыбы, рыбной продукции и морепродуктов. В 11% выявлены нарушения требований технических регламентов, санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей. 
Чаще всего в торговых объектах не соблюдают условия хранения рыбной продукции, установленные ее изготовителем. Хранят рыбу без соблюдения правил товарного соседства. Часто на продукцию нет сопроводительных документов, отсутствуют этикетки от тары поставщика, осуществляется реализация рыбной продукции не соответствующей требованиям технических регламентов по микробиологическим, органолептическим и физико-химическим показателям.
Так, из 297 исследованных проб 2% образцов не соответствовали нормативным требованиям по физико-химическим показателям (глазурь) и микробиологическим показателям.
Фото с сайта управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

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