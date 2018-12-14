В Волгограде возбудили дело о пропаже с теплохода моториста-рулевого

Расследования 14.12.2018 12:47
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14.12.2018 12:47
По факту безвестного исчезновения 62-летнего моториста-рулевого с одного из теплоходов, находившихся на стоянке в Краснослободском затоне, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", сообщает ИА "Высота 102". По информации заместителя Волгоградского транспортного прокурора Александра Аллахвердова, постановление о возбуждении уголовного дела признано законным. Установлено, что в ночь с 30 на 31 октября моторист-рулевой одного из теплоходов, находившихся в ремонтно-отстойном пункте Волгоградского района водных путей и судоходства, остался на судне для его охраны. Утром капитан теплохода, прибыв к месту работы, моториста-рулевого не обнаружил, при этом помещения теплохода были открыты, личные вещи пропавшего находились на месте. Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратуры.
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