В Волгограде по уголовным статьям осудили "автоподставщиков"



Три волгоградских мошенника в сфере автострахования сегодня получили реальные сроки заключения. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, ущерб от действий мошенников составил более 3 миллионов рублей.

Работали мошенники в составе организованной группы: 46-летний Виталий Усков, 21-летний Сергей Ярошок и 26-летний Владислав Шишов.

По данным следствия, с декабря 2015 по июнь 2016 года осужденные инсценировали ДТП с участием дорогих иномарок. После совершения подставной аварии, Усков обращался в страховые компании и получал соответствующие выплаты якобы на ремонт. Если страховые отказывались платить, то мошенники смело шли в суд и предоставляли фиктивные документы о ДТП.

За инкриминируемые преступления все «автоподставщики» получили реальные сроки. Усков - 10 лет тюрьмы, Ярошка – четыре с половиной года и Шишов – три с половиной года колонии общего режима. При этом вину осужденные не признали. У них есть время на обжалование, так как приговор в законную силу пока с не вступил.



