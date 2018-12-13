В Волгограде по уголовным статьям осудили "автоподставщиков"

Три волгоградских мошенника в сфере автострахования сегодня получили реальные сроки заключения. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, ущерб от действий мошенников составил более 3 миллионов рублей.
Происшествия 13.12.2018 11:07
4313 13
13.12.2018 11:07
Три волгоградских мошенника в сфере автострахования сегодня получили реальные сроки заключения. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, ущерб от действий мошенников составил более 3 миллионов рублей.
Три волгоградских мошенника в сфере автострахования сегодня получили реальные сроки заключения. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Оксана Черединина, ущерб от действий мошенников составил более 3 миллионов рублей.
Работали мошенники в составе организованной группы: 46-летний Виталий Усков, 21-летний Сергей Ярошок и 26-летний Владислав Шишов.
По данным следствия, с декабря 2015 по июнь 2016 года осужденные инсценировали ДТП с участием дорогих иномарок. После совершения подставной аварии, Усков обращался в страховые компании и получал соответствующие выплаты якобы на ремонт. Если страховые отказывались платить, то мошенники смело шли в суд и предоставляли фиктивные документы о ДТП.
За инкриминируемые преступления все «автоподставщики» получили реальные сроки. Усков - 10 лет тюрьмы, Ярошка – четыре с половиной года и Шишов – три с половиной года колонии общего режима. При этом вину осужденные не признали. У них есть время на обжалование, так как приговор в законную силу пока с не вступил.
Реклама
Популярное по теме
10.12.2018 22:44
14097 0
07.12.2018 09:29
9602 11
22.11.2018 21:00
13901 0
В Волгограде задержали женщину-водителя, сбившего троих подростков на пешеходном переходе13.12.2018 22:47
Происшествия 13.12.2018 22:47
383 1 Обсудить
В Волгограде водитель сбил трех подростков и скрылся с места аварии: объявлен план "Перехват"13.12.2018 19:54
Происшествия 13.12.2018 19:54
1387 0 Обсудить
В Волгоградской области овчарка покусала двоих детей13.12.2018 16:25
Происшествия 13.12.2018 16:25
6280 6 Обсудить
В Волгоградской области 10 человек попали под колеса автомобилей за прошедшие сутки13.12.2018 10:52
Происшествия 13.12.2018 10:52
293 0 Обсудить
На трассе в Волгоградской области легковушка врезалась в "мирно стоящий" КАМАЗ13.12.2018 09:56
Происшествия 13.12.2018 09:56
397 0 Обсудить
В Волгограде загорелся автомобиль чиновника13.12.2018 09:39
Происшествия 13.12.2018 09:39
4512 21 Обсудить
В Волгограде автобус сбил пенсионерку12.12.2018 17:32
Происшествия 12.12.2018 17:32
1386 0 Обсудить
В Волгоградской области мужчина погубил девять дубов ради обогрева12.12.2018 15:36
Происшествия 12.12.2018 15:36
1068 2 Обсудить
В больнице Волгограда скончался сбитый на пешеходном переходе пенсионер12.12.2018 15:09
Происшествия 12.12.2018 15:09
1457 1 Обсудить
В Волжском женщина за рулем легковушки сбила школьницу и скрылась с места ДТП12.12.2018 14:47
Происшествия 12.12.2018 14:47
1692 2 Обсудить
Двух студенток-первокурсниц сбили на пешеходном переходе в Волжском12.12.2018 14:22
Происшествия 12.12.2018 14:22
1206 1 Обсудить
Волжанин заплатил за информацию об угонщике его автомобиля мошеннику12.12.2018 14:02
Происшествия 12.12.2018 14:02
1240 0 Обсудить
На трассе в Волгоградской области груженная машинами фура въехала в КАМАЗ12.12.2018 11:19
Происшествия 12.12.2018 11:19
4895 4 Обсудить
Четыре человека попали в больницу после аварии на трассе в Волгоградской области12.12.2018 10:56
Происшествия 12.12.2018 10:56
3430 0 Обсудить
В Волгограде угнали дорогущий внедорожник с саратовскими номерами11.12.2018 15:05
Происшествия 11.12.2018 15:05
6489 14 Обсудить
Реклама