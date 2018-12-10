В Волгограде водитель с сердечным приступом на полной скорости врезался в дерево

Происшествия 08.12.2018 13:26
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08.12.2018 13:26
Автомобиль под управлением 76-летнего водителя на полной скорости врезался в дерево сегодня утром на проспекте Жукова в Волгограде, сообщает ИА «Высота 102». Как уточнили в ГУ МВД России по региону, управлявшему машиной мужчине стало плохо с сердцем, и он, из последних сил, повернул руль к обочине.
Водитель погиб, его пассажирка 1946 года рождения получила травмы. Также в ДТП пострадал еще один автомобиль. Трагедия произошла напротив ТЦ «Аура».
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