Общество

Причины оползня на склоне стадиона «Волгоград Арены» засекретили

Общество 01.12.2018 12:32
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01.12.2018 12:32


В Нижне-Волжском управлении федеральной службы по техническому, технологическому и атомному надзору отказались раскрыть результаты работы комиссии, которая должна была установить причины случившегося летом этого года оползня на склоне стадиона «Волгоград Арена». Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий редакционный запрос был направлен в ведомство. Ранее в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора лаконично сообщили об окончании работы технической комиссии, по результатам которой «были сделаны выводы и даны рекомендации». Какие именно выводы были сделаны, что из себя представляли рекомендации и кто их получил – ответы на эти вопросы остались за скобками. В ответе на редакционный запрос в Нижне-Волжском управлении Ростехнадзора сослались на «ограничение о распространении информации, составляющей государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну», цитата. 
Техническая комиссия в ведомстве была создана, как говорится на сайте Нижне-Волжского управления Ростехнадзора, была создана на основании сведений, полученных из средств массовой информации 16 июля 2018 года, "о нарушении законодательства градостроительной деятельности при возведении стадиона". 
Напомним, после «знаменитого» ливня, который случился в Волгограде 15 июля 2018 года, склоны стадиона «Волгоград Арена» сползли на Нулевую продольную. На устранение последствий ушло несколько месяцев. В АО «Стройтрансгаз» и в ФГУП «Спорт-Инжиниринг» (подрядчик и заказчик строительстве стадиона – прим. ред. ИА «Высота 102»)  заявляли, что работы проводятся за счет страхового возмещения. При этом в страховой группе «СОГАЗ» поясняли, что страховая защита действует до конца ноября 2018 года, включая период гарантийного обслуживания.

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