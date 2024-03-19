В Дзержинском районе Волгограда прояснилась судьба копии монумента «Перекуем мечи на орала», подаренной Евгением Вучетичем заводу «Газоаппарат». После ликвидации предприятия памятник лишился единственного владельца, но в 2024 году все же обрел нового хозяина.

Городские власти в судебном порядке потребовали признать скульптуру бесхозной и передать права на нее муниципалитету. Центральный районный суд Волгограда признал законность исковых требований и передал композицию на баланс мэрии.

Как ранее сообщало ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию областного центра, только лишь после улаживания всех бюрократических формальностей городские службы получат правовые основания для содержания и реставрации монумента.

Отметим, по информации директора компании-застройщика, возводящей на территории завода новый жилой комплекс, памятник «Перекуем мечи на орала» не планируют куда-либо переносить или демонтировать.