



В Волгоградена на 87-м году ушла из жизни кандидат исторических наук Елена Пащенкова. Об этом сообщили 23 июля в пресс-службе Волгоградского государственного медицинского университета, где работала волгоградка долгие годы.

– Её жизнь и профессиональная деятельность на протяжении полувека были неразрывно связаны с Волгоградским государственным медицинским университетом. Устроившись на работу в вуз в 1968 году, Елена Ивановна прошла путь от лаборанта до заведующей кафедрой, которую она возглавляла с 1986 по 1991 год. С ее именем связаны многие страницы истории кафедры, а коллеги запомнили ее как мудрого наставника и чуткого человека, – говорится в сообщении медвуза.

Прощание с Еленой Пащенковой состоится 24 июля в 11.00 на Димитровском кладбище.

Фото: ВолгГМУ