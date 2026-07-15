



Сегодня, 15 июля, перед началом заседания Волгоградской гордумы депутаты вручили почетный знак города-героя «За верность Отечеству» заслуженному архитектору России Александру Вязьмину. Как пояснили в пресс-службе гордумы, решение о награждении было единогласно принято депутатским корпусом в июне текущего года.

Вручил награду и поблагодарил за многолетний труд, высокий профессионализм и активную жизненную позицию архитектора председатель гордумы Владлен Колесников.

Справка. Вязьмин Александр Михайлович, родился в 1948 голу в Волгограде. Окончил Волгоградский институт инженеров городского хозяйства (1971). С 1971 по 1987 г. работал в проектном институте «Волгоградгражданпроект» (от архитектора до начальника мастерской генерального плана). четверть века Александр Михайлович работал в должности главного архитектора Волгоградской области и семнадцать лет – в статусе председателя правления одного из крупнейших региональных отделений Союза архитекторов России.

Важнейшие проекты и постройки: проект мемориального комплекса в с. Россошки Городищенского р-на, 1995 (арх. А. Вязьмин, Ю. Мокрое, скульптор С. Щербаков); проект мемориального военного кладбища на Мамаевом кургане, 1994—1995 (арх. А. Вязьмин, В. Соловкин, Л. Маклецова).

Фото: Гордума Волгограда / МАКС