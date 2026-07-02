Как казаки в Париже моду диктовали

Говорят, что Париж – законодатель мод, однако в 1814 году вошедшие в город русские казаки ввели в моду нечто, что до сей поры в таком виде французы никогда не носили. Что же такое стало трендом для парижан – читайте в эксклюзивных карточках агентства «ПИКА».
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