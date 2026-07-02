Как казаки в Париже моду диктовали





Говорят, что Париж – законодатель мод, однако в 1814 году вошедшие в город русские казаки ввели в моду нечто, что до сей поры в таком виде французы никогда не носили. Что же такое стало трендом для парижан – читайте в эксклюзивных карточках агентства «ПИКА».



















